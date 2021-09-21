"Пакую чемоданы": сестра Сенцова сравнила жизнь на Украине с адом

Олег Сенцов. Фото: Hennadii Minchenko / Keystone Press Agency / www.globallookpress.com

Незалежную женщина признала "худшей страной для эмиграции"

Несколько лет назад сестра режиссера Олега Сенцова, который был признан виновным в подготовке террористического акта в Симферополе, сбежала из России на Украину. Но теперь она снова возвращается в страну.

В "Фейсбуке" Натальи Каплан появилась серия постов, в которых она жестко и временами нецензурно высказалась о жизни в Незалежной, назвав страну худшей для эмиграции.

"Не приезжайте сюда. 5 лет ада. А я рада, что пакую чемоданы и возвращаюсь домой",

– заявила двоюродная сестра режиссера, в начале послав Украину куда подальше.

Под постом тут же предположили, что аккаунт Каплан могли взломать, но в ответ женщина лишь в очередной раз высказалась о том, насколько ей плохо на Украине. По ее словам, в этой стране она буквально умирает, поэтому больше не может тут жить.

"И пусть это будет для украинцев доказательством, что не братья",

– подытожила сестра Сенцова, которая еще два года назад радовалась тому, что наконец-то получила украинское гражданство, и отмечала, что "украинцы добились", а русские не смогли.

После серии постов от Каплан, судя по всему, начали активно отписываться. Но ее это не расстроило. Завершила свой пламенный спич женщина тем, что больше не будет объяснять свое решение вернуться в Россию, подчеркнув, что украинцы все равно ее не поймут.

Напомним, что Олег Сенцов был осужден в России в 2014 году за организацию терактов в Крыму. Его приговорили к 20 годам лишения свободы, но позже он был передан Украине в рамках взаимного обмена гражданами.