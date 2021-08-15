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"Оставьте себе": в Британии высказались о выдворении журналистки Би-би-си из РФ
15 августа 2021, 13:00 • 148 • Политика
В Сети напомнили, что история началась по инициативе Лондона
Британские читатели Daily Mail отреагировали на новость о депортации журналистки Би-би-си Сары Рэйнсфорд из РФ, которая теперь должна покинуть страну до конца текущего месяца. Российская сторона заявила, что таков ответ на действия Лондона.
Напомним, в середине августа РФ отказалась продлевать визу для Рейнсфорд. В Москве указали, что речь идет об ответном шаге на действия британской стороны за дискриминацию в адрес российских медиа. Королевское посольство заявило о необоснованности таких действий, а в МИД РФ позднее сообщили, что Лондон "цинично перевернул" всю историю.
Официальный представитель ведомства Мария Захарова напомнила, что в 2019 году российский журналист вынужденно покинул Британию вместе с семьей. Теперь же Рейнсфорд сможет въехать в Россию после встречной выдачи визы для ее российского коллеги со стороны британских властей.
"Я удивлен, что Россия вообще позволяет западным журналистам работать у себя", "Они используют ту же тактику, что и Британия! И? Как можно жаловаться на то, что мы начали?", "Мы высылаем российские СМИ – они высылают в отместку. Чего ждет Би-би-си?", "Пожалуйста, не возвращайте к нам журналистов из Би-би-си. Почему мы должны за них платить? Оставьте себе", "Оставьте их себе, Бога ради!", "О, времена. Британские журналисты сегодня – пример отсутствия этики и принципов", – пишут британские читатели.
Ранее сообщалось о предстоящей высылке 24 американских дипломатов из России.
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