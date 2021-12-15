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"Оставьте Россию в покое": евродепутат призвал Брюссель отказаться от санкций против Москвы
15 декабря 2021, 16:35 • 185 • Политика
Парламентарий считает, что Старый Свет должен отменить эмбарго
Лучшее решение, которое Европейскому союзу стоит принять, чтобы решить все проблемы с Москвой – оставить ее в покое и приступить к взаимовыгодному диалогу. Такое заявление сделал французский депутат Николя Бей из политического блока "Идентичность и демократия" в ходе заседания пленарной сессии Европарламента.
Парламентарий считает, что Брюсселю необходимо сбавить негативный фон и отказаться от политики "новой холодной войны". Вместо этого Бей предложил коллегам обсудить с российской стороной важные темы, включая энергетику.
Бей уточнил, что производства доступной в ценовом отношении электроэнергии недостаточно – необходимо достичь хороших отношений с партнером, который обеспечил бы весь ЕС недорогим и качественным природным газом.
"Нужно отказаться от негативной санкционной спирали эмбарго, а также очередной холодной войны, устроенной Европейским союзом", – высказался Бей.
Евродепутат напомнил Брюсселю, что тот продолжает сотрудничать с турецкими властями, Соединенными Штатами и Китаем, несмотря на разного рода нарушения. Для России же сделана масса исключений.
"Вы хотите, чтобы Россия вас оставила в покое? Так оставьте в покое ее", – заявил депутат, указав на иррациональный подход европейских политиков в отношении Кремля.
Как отмечает источник, Бей выступил с соответствующим заявлением на фоне недавнего высказывания в ЕК. До этого председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила, что ЕС готов ввести очередные санкционные меры в отношении Российской Федерации, если ситуация на Украине ухудшится.
Ранее читатели Die Welt оценили заявление евродепутата Манфреда Вебера, призвавшего Берлин к закрытию "Северного потока – 2".
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