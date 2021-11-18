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"Остался на российской стороне": белорусский премьер "потерял" дорожную карту по интеграции

18 ноября 2021, 20:25  •  55 • Политика
Фото: Ilya Galakhov / Global Look Press / www.globallookpress.com
Министра успокоил его коллега из Москвы
Российская Федерация вместе с Белоруссией пока что не подписывала плана по согласованию мероприятий союзной программы по рынку связи. Однако и Москва, и Минск считают все планы утвержденными, если опустить ряд формальностей.
Премьер-министр Республики Роман Головченко, выступая на встрече с российским коллегой Михаилом Мишустиным, заявил, что стороны подписали практически все планы. Однако один остался формально не утвержденным – речь идет о том, который устанавливает единые принципы функционирования общего рынка связи и информатизации – карта "осталась на российской стороне", указал премьер Белоруссии.
Однако премьеров "потеря" не смутила. Мишустин сообщил, что уже обсуждал этот вопрос на встрече с главой министерства цифровых технологий, связей и массовых коммуникаций России Максутом Шадаевым. По информации Кремля, "потерянный" план отправлен коллегам в Минск. В ситуации намерены разобраться уже сегодня.
В таком случае, рассудил Головченко на встрече с коллегой, все планы уже можно считать утвержденными.
Утверждение интеграционного декрета между странами состоялось осенью – 4 ноября президент Российской Федерации Владимир Путин и глава Белоруссии Александр Лукашенко подписали документ. В него входят 28 союзных программ с претерпевшей ряд обновлений Военной доктриной, а также концепцией миграционной политики объединенного государства.
Ранее Лукашенко назвал в интервью для "Национальной обороны" Белоруссию "младшим братом" России, затронув множество вопросов, включая Союзное государство.

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