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"Он в космосе": Зеленскому предсказали варианты ухода с должности

02 декабря 2021, 22:50  •  214 • Политика
Владимир Зеленский. Фото: Volodymyr Zelensky/via Globallookpress.com/www.globallookpress.com
Владимир Александрович может пойти по пути бывшего министра-председателя Временного правительства Российской республики Александра Керенского
Владимиру Зеленскому уже сейчас нужно подготовиться к тому, как он будет покидать пост президента Украины, поскольку оставшийся срок пролетит весьма стремительно. Несколько возможных сценариев будущего ухода лидера нации предсказал бывший депутат Верховной рады Михаил Бродский в статье для издания "Гордон".
"Два с половиной года пройдут быстро, и Владимиру Зеленскому пора подумать, как он будет уходить с должности: с достоинством, под аплодисменты нации, с поникшей головой или же убегать в женском платье, как Керенский", – написал политик.
По его мнению, выступление Зеленского во время большой пресс-конференции для местных СМИ 26 ноября продемонстрировало, что он "очень сильно оторван от реалий" и находится "в космосе". Это уже в ближайшее время неминуемое обрушит его рейтинг и лишит всякой возможности переизбраться на второй срок, уверен эксперт.
"В нашей нынешней ситуации, когда разрушена институционная память власти, госсектор парализован <…>, а политику парламента определяют кухарки и лифтеры, турбулентность главного бенефициара власти означает турбулентность для всей страны", – резюмировал Бродский.
Напомним, на том самом мероприятии Владимир Александрович сделал громкое заявление о подготовке неких сил в окружении олигарха Рината Ахметова госпереворота. Мятеж должен был случиться 1 декабря. Накануне все с интересом ждали, как в соборной будут "смещать" экс-комика, однако с ним ничего страшного не произошло, если не считать маленькой акции протеста под крики "Зелю геть!"
Сегодня же в администрации президента объявили, что пан Зеленский лично сорвал госпереворот, поскольку вовремя сделал свое заявление и показал общественности, какие политические и предпринимательские силы тянут державу в "старый тип государства – коррупционный, клановый, олигархический". Имена и фамилии мятежников до сих пор киевский режим не раскрывает.

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