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"Огрызок плана Барбаросса": в России оскорбились картой Bild по "захвату" Украины
05 декабря 2021, 15:00 • 50 • Политика
Политолог иронично поинтересовался, почему, по мнению немцев, военные дальше Киева не пойдут
Немецкое издание Bild опубликовало схему "захвата" Россией Украины. На карте подробно изображено, где и как военные силы РФ будут "атаковать" соседку. Известный политолог Евгений Сатановский с юмором отреагировал на выдумку немцев.
Bild, выложив схему "нападения", отметило, что Россия готовится провернуть это дело в начале 2022 года. Источники издания из Североатлантического альянса и Незалежной сообщили, что есть два плана – нападение с разных фронтов или в несколько этапов.
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