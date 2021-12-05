"Огрызок плана Барбаросса": в России оскорбились картой Bild по "захвату" Украины

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Политолог иронично поинтересовался, почему, по мнению немцев, военные дальше Киева не пойдут

Немецкое издание Bild опубликовало схему "захвата" Россией Украины. На карте подробно изображено, где и как военные силы РФ будут "атаковать" соседку. Известный политолог Евгений Сатановский с юмором отреагировал на выдумку немцев.

Bild, выложив схему "нападения", отметило, что Россия готовится провернуть это дело в начале 2022 года. Источники издания из Североатлантического альянса и Незалежной сообщили, что есть два плана – нападение с разных фронтов или в несколько этапов.