Владимир Зеленский. Фото: Volodymyr Zelensky/via Globallookpress.com/www.globallookpress.com

Вашингтон не просто так пригласил свою марионетку в гости

Скоро должна состояться встреча украинского лидера Владимира Зеленского с главнокомандующим США Джо Байденом. По мнению опытного политолога Андрея Манойло, во время этой встречи глава Незалежной получит указания от американцев по дальнейшим действиям.



Впрочем, эксперт по политическим событиям отметил, что причины рандеву Зеленского и Байдена могут быть разные. Наряду с прочим, можно предположить, что таким образом пытаются повысить авторитет украинского президента.

"Создается иллюзия, что равный встречается с равным", – отметил политолог в беседе с журналистами "Лайф".

Возможно, американцы решили помочь Зеленскому набрать политический вес, который в последнее время серьезно истощился.

Также велика вероятность, что вашингтонская администрация хочет выразить свою поддержку курсу, который избрали представители киевского режима. При этом, если Зеленский действительно устраивает США, с ним продолжат плотно работать.

"Вызывают его для очередных инструкций. Им так просто удобно, вызвать своего сотрудника к себе в офис", – рассуждает эксперт.

Ранее политолог Андрей Суздальцев высказался по поводу того, почему Белый дом решил перенести встречу Байдена и Зеленского. По мнению опытного эксперта, украинская повестка не пропала из поля зрения вашингтонской администрации.