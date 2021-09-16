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"Очень извиняюсь": угрожавшего ООН Кулебу прервал неожиданный звонок от Зеленского - видео
16 сентября 2021, 14:15 • 235 • Политика
Глава дипломатии Незалежной был вынужден отвлечься в прямом эфире на "пару рабочих вопросов"
Глава украинского МИД Дмитрий Кулеба выступил на брифинге, в котором раскритиковал Организацию Объединенных Наций за отказ выступать на состоявшейся в августе "Крымской платформе". Однако претензии министра прервал внезапный звонок президента Зеленского.
Лидер украинской дипломатии указал, что "эта организация" прогнорировала саммит. По мнению министра, в ООН руководствовались исключительно политическими мотивами. Киев намерен обсудить с главными административными лицами Организации Объединенных Наций неприятный инцидент – украинская сторона собирается выразить недопустимость подобного отношения.
"Ведь ключевая задача ООН – именно поддержание мира и безопасности", — заявил глава украинского МИД.
Министр также выразил уверенность, что в ООН неверным образом интерпретируют собственное участие в геополитике. Кулеба сообщил, что украинская сторона намерена провести с руководством Организации "воспитательную работу". Внутреннее состояние же говорит о том, что в ООН отсутствует понимание своей роли.
В этот момент министр отвлекся из-за внезапного звонка президента Украины. Прямой эфир на какое-то время был прерван.
"Мне президент звонит, можно на паузу поставить трансляцию?" – сказал Кулеба.
Позднее трансляцию возобновили. Детали телефонного разговора министра с президентом Украины неизвестны.
"Очень извиняюсь, пара рабочих вопросов была, которые надо было обсудить", – объяснил министр.
Ранее Кулеба заявил, что Украине угрожает нашествие нелегалов и мигрантов со стороны Белоруссии.
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