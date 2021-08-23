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"Образцовая операция" британцев в Кандагаре стала поводом для критики
23 августа 2021, 15:30 • 187 • Политика
Подданные Соединенного Королевства не увидели повода для хвастовства
Операция по эвакуации группы британских военных из афганского Кандагара вызвала волну критики у соотечественников. Жители Великобритании сочли позором, что их войска вообще оказались в таком положении.
Ранее таблоид Daily Mail опубликовал рассказ о "драматичном" спасении элитного подразделения спецназовцев британских ВС в Афганистане. Дело было в Кандагаре, который афганская армия вместе с западными военнослужащими не смогли удержать при атаке талибов (Талибан – запрещенная в РФ террористическая организация).
Когда город пал и талибы "вошли в раж", убивая своих противников, британским спецназовцам пришлось спасаться бегством. Укрывшись в пустыне, они подали сигнал SOS, и их под покровом ночи эвакуировал военно-транспортный самолет "Геркулес".
"Это была операция как из учебника",
– приводит издание мнение военных, которые с гордостью рассказали, что самолет смог приземлиться в пустыне, забрать два десятка военных с вещами и благополучно улететь.
Читатели Daily Mail разошлись в своих оценках. Некоторые восхищенно хвалили своих военных и ругали американцев, по вине которых британский спецназ оказался в столь опасной ситуации. Но многие обрушились с критикой и на издание, и на бойцов, и на Лондон.
"Хвастаемся операцией, но забываем, что за 20 с лишним лет мы так и не смогли победить "Талибан"
"Армию с новейшим вооружением стоимостью миллиарды долларов прогоняют люди в сандалиях с древним оружием. Стыдно"
"Это абсолютный позор! В этой войне миллионы людей потеряли своих близких и дома, чтобы увидеть, как их бросают в разорванной в клочья стране!"
– написали пользователи в комментариях. При этом некоторые читатели не поверили, что история в статье передана правдиво – они полагают, что власти просто договорились с талибами и те дали спокойно улететь спецназовцам.
"Талибан" пришел в власти в Афганистане после того, как США начали выводить свои войска после 20-летнего присутствия в этой стране. Сейчас талибы вводят свои порядки, но не препятствуют эвакуации иностранных граждан и военнослужащих. Однако настаивают, что сроки вывода западных подразделений должны быть выдержаны.
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