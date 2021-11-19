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"Ну и правильно": болгары оценили высказывание президента о принадлежности Крыма

19 ноября 2021, 20:55  •  149 • Политика
Фото: Nikolay Gyngazov / Global Look Press / www.globallookpress.com
Для многих заявление лидера стало неожиданным
Президент Болгарии Румен Радев назвал Крым частью Российской Федерации, выступая на предвыборных теледебатах. Глава государства также указал на важность диалога Европейского союза с РФ, несмотря на натянутые отношения. Лидер также считает  введенные в отношении Кремля санкции бесполезными. 
Вместе с тем Радев указал, что россияне не могут быть врагами Болгарии – как минимум по причине того, что их предки освободили болгарский народ. Более того, Москва сама по себе является важнейшим фактором региональной безопасности, если говорить о борьбе с терроризмом. А конституция балканского государства провозглашает основной целью внешней политики – нацбезопасность с суверенитетом.
Высказывание Радева стало резонансным не только среди представителей официального Киева, которые вызвали болгарского посла после слов о Крыме, но и, главным образом, среди местного населения. 
"В западных новостях скажут, что Радев назвал Крым российским. Просто представьте, как Байден, Меркель и Макрон отреагируют на этого пилота МиГ-29", "Ну, в таких словах значение имеет все: каждая мелочь, вплоть до запятой", "Как назвавший Крым российским человек сможет убедить ЕС в нашей правоте, что мы не пускаем Македонию в состав Евросоюза?", "Крым оставался всегда русским. Дед Мороз Хрущев просто допустил недоразумение, подарив его Украине", "В общем, 21 числа мы проголосуем не за принадлежность Крыма, а за то, будут ли нами править турки", "Ну и правильно. Чего хотел Герджиков (оппонент Радева – прим.ред.)? Позвонить Путину и потребовать вернуть Украине Крым? Да он в штаны наложит от одного разговора с ним", – пишут читатели.
Напомним, МИД Украины вызвал посла Болгарии после заявления Радева. Киев заявил, что подобные высказывания недопустимы.

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