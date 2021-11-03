Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Дугин объяснил резкие заявления Путина: "Начинается самое интересное"
Обнадёживающие новости из Донбасса: Военкор намекнул на приказ "первого лиц...
Экс-секретарь СНБО предупредил об опасной встрече Путина. Дальше - капитуляция
"Противопоставить России нечего": Эксперт объяснил, почему у кораблей ...
Главная / Политика

"Нож в спину Украины": Киев обвинил немцев в предательстве из-за "Северного потока - 2"

03 ноября 2021, 17:30  •  62 • Политика
Фото: Jens Büttner / dpa / www.globallookpress.com
Берлин "геополитически" оставил Незалежную в беде, считает посол
Решение Германии по оказанию поддержки газопроводу "Северный поток – 2", утвержденное Ангелой Меркель в последний день ее работы на посту канцлера, вызвало на Украине шок. Такое заявление сделал посол Незалежной в ФРГ Андрей Мельник, сообщивший, что Киев остался, мягко говоря, недоволен позицией Берлина.
Дипломат указал, что речь идет о суверенном решении федерального правительства, однако Германия не стала проводить никаких консультаций по этому поводу с Украиной. Хотя ФРГ обсуждала вопрос с Польшей и Чехией.
"Из-за этого невежества Федеративная Республика также нарушает свои обязательства по Соглашению об ассоциации между ЕС и Украиной. Вот почему наш "Нафтогаз" теперь запросил срочное слушание по сертификации Федерального сетевого агентства. Чтобы доказать одно: этот трубопровод чрезвычайно опасен, он противоречит законам ЕС и, следовательно, никогда не должен вводиться в эксплуатацию",  – заявил Мельник.
Посол назвал газопровод "ножом в спину Украины", а также камнем преткновения в доверительных отношениях двух стран. 
"Дело не только в том, что Украина в результате недосчитается до 3 миллиардов евро. Германия обязалась вести переговоры с Москвой о транзите газа через Украину как минимум еще на десятилетний срок после 2024 года. С другой же стороны, у нас остался горький привкус: Берлин геополитически оставил нас в беде, когда речь идет о нашей безопасности. В Москве потирают руки и говорят: вы сблизились с Западом. Никаких перспектив вступления в ЕС, никакого членства в НАТО и невыносимое состояние войны на востоке Украины", – негодует посол.
До этого Мельник заявлял, что повышение политической значимости Европейского союза возможно лишь после принятия Украины в свои ряды.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники





62
Источник
Похожие новости
03 ноября 2021, 02:20
Зачем Зеленский ездил на саммит в Глазго: Политологи раскрыли цель президента Украины
03 ноября 2021, 05:50
Киевский генерал пригрозил России "кровавой баней" и предупредил украинцев о военном положении
03 ноября 2021, 02:20
Премьер Британии Джонсон оценил решение Путина не приезжать на саммит в Глазго: "Вызывает уважение"
03 ноября 2021, 09:55
До России - 25 км: Политолог в прямом эфире разоблачил стратегический замысел ВСУ
03 ноября 2021, 11:40
Сенатор предсказал исход обещанной для России "кровавой бани": Украина не уцелеет
03 ноября 2021, 09:55
Европа села на "пороховую бочку". Захарова предупредила о роковом поджоге
Новости партнеров
 
Выбор дня
03 ноября 2021, 08:45
"Я пришел плюнуть на ваши могилы": нам объявлена война на уничтожение
03 ноября 2021, 02:20
Зачем Зеленский ездил на саммит в Глазго: Политологи раскрыли цель президента Украины
03 ноября 2021, 09:55
ВСУ впервые применили «Джавелины» на Донбассе
03 ноября 2021, 05:50
Киевский генерал пригрозил России "кровавой баней" и предупредил украинцев ...
03 ноября 2021, 02:20
Премьер Британии Джонсон оценил решение Путина не приезжать на саммит в Глазго: "...
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
29 октября 2021, 21:25
Десятки русских попали в плен: Как Старомарьевку превратили в концлагерь
02 ноября 2021, 05:20
"Газпром" может выставлять любую цену": Украинский политолог назвал роковую ошибку Киева
29 октября 2021, 04:30
Готовится масштабная провокация: США призвали своих союзников в ЕС "накачать" Украину оружием
28 октября 2021, 15:05
Под Лукашенко зашатался трон: в Москве устроили "смотрины" потенциального преемника
01 ноября 2021, 21:45
Откуда ракета? Суд Гааги принял "исчерпывающие ответы" "Алмаз-Антея" по делу MH17
01 ноября 2021, 02:30
Крушение MH17 - часть спецоперации? Суд в Нидерландах продолжается
02 ноября 2021, 18:45
Летевший в Россию самолёт посадили на Украине: Что известно о судьбе пассажиров
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.