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"Новые люди" подготовят наблюдателей к выборам
06 сентября 2021, 11:20 • 94 • Политика
Обучение проходят десятки тысяч активистов
Партия "Новые люди" провела Всероссийский форум наблюдателей. В ДК "Рассвет" был воссоздан интерьер избирательного участка с урнами и работой избирательной комиссии. Наблюдатели учились отмечать нарушения и правильно их фиксировать. Всего в форуме приняли участие более 200 сторонников партии в оффлайн режиме и представители более чем половины регионов страны по видеосвязи.
По словам лидера московского отделения партии Ярослава Самылина, избирательное законодательство регулярно меняется, и очень важно проводить такие тренинги даже для наблюдателей с опытом.
"Если партия не выставляет наблюдателей, значит ей не важна честность избирательного процесса. Нам важна работа, проделанная за эти полтора года. "Новые люди" намерены наилучшим образом обеспечить защиту своих результатов", – подчеркнул Самылин.
Сторонница партии и телеведущая Елена Летучая, открывая форум, подчеркнула, что большие дела начинаются с маленьких шагов. "Работа каждого наблюдателя станет серьезным вкладом в легитимность и чистоту проведения выборов", – уверена Летучая.
Всего к Единому дню голосования партия намерена подготовить десятки тысяч наблюдателей, которые уже проходят обучение. Только в Москве "Новые люди" планируют выставить наблюдателей более чем на 1,5 тыс. избирательных участков.
Партия "Новые люди" выдвигает в Госдуму как федеральный список, так и кандидатов по одномандатным округам. В федеральной части списка два человека - лидер партии Алексей Нечаев и его советник, бывший мэр Якутска Сардана Авксентьева.
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