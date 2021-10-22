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"Низкий уровень развития": Азаров нелестно высказался о Зеленском

22 октября 2021, 22:35  •  28 • Политика
Владимир Зеленский. Фото: Volodymyr Zelensky / via Globallookpress.com / www.globallookpress.com
Президент остается крайне подневольной фигурой, считает политик
Экс-глава правительства Украины Николай Азаров с резкостью высказался о действующем президенте страны Владимире Зеленском, назвав последнего человека с "низким уровнем развития", образованности и незрелых взглядов на мир. Единственная цель, преследуемая главой государства, уверен бывший премьер, заключается в сохранении кресла на президентском посту.
Азаров также не сомневается, что президент сосредоточен в основном на огромных потоках финансов, не заботясь о происходящем в стране. Зеленского трудно укрепнуть в компетентности. Действующий президент сравним лишь с "белым листом бумаги".
"Хотя вовсе не белый – грязновато-серый. О чем с ним говорить? Ни самостоятельных мыслей, ни самостоятельной политики. Сейчас пытаются из него что-то вылепить. Как актер образ лепит, так и из него пытаются вылепить образ амбициозной личности", – высказался Азаров в эфире радиостанции "Говорит Москва".
Азаров также сравнил Зеленского с его предшественником Петром Порошенко, заявив, что последний был точно такой же подневольной фигурой, однако обладал большим пониманием в государственном управлении – конфетный олигарх постоянно "болтался" в органах государственной власти и получил практически профильное образование, хотя и "не блистал".
"Однако, чему-то он набрался", – рассудил Азаров.
Ранее киевский политтехнолог Михаил Погребинский заявил, что ради повторного переизбрания действующий глава государства готов продемонстрировать себя спасителем жителей Донбасса, несмотря на сомнительную политику в отношнении востока Украины в ходе своего президентства. Таким образом, полагает эксперт, Зеленский будет действовать далеко не из соображений гуманизма.

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