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"Никакой сдачи в аренду": Трутнев ответил на домыслы о Курилах

06 декабря 2021, 19:35  •  88 • Политика
Фото: Alexandr Liskin/Russian Look/www.globallookpress.com
Москве достаточно привлекать в регион российские и зарубежные инвестиции
Даже и речи быть не может о сдаче какого-либо из Курильских островов в аренду иностранцам. Об этом заявил вице-премьер, полпред президента на Дальнем Востоке Юрий Трутнев, сообщает его пресс-служба в понедельник, 6 декабря.
Он отметил, что Курилы будут осваивать, привлекая российские и иностранные инвестиции, но регион был и будет территорией России.
"Никакого разговора о сдаче каких-либо островов в аренду быть не может", – цитирует РИА "Новости" политика.
Трутнев прокомментировал слова губернатора Сахалинской области Валерия Лимаренко о том, что датская компания Copenhagen Offshore Partners, которая специализируется на инвестициях в возобновляемые источники энергии, хочет арендовать северокурильский остров Шумшу. Об этом глава региона поведал на днях изданию РБК. По его данным, датчане якобы готовы вложить в производство водорода $2,5 млрд.
"Что же касается Шумшу – это особый разговор. На Шумшу прошло одно из последних и важнейших сражений Второй мировой войны на Дальнем Востоке. При взятии Шумшу погибли сотни солдат Советской Армии. И первое, что мы должны создать на этом острове, - музей, чтобы сохранить память об этом историческом событии", – сказал вице-премьер.
Ранее военный журналист Александ Коц высказался на тему доставки на остров Курильской гряды Матуа первых расчетов берегового ракетного комплекса "Бастион" Тихоокеанского флота. По его словам, Москва уже давно выбирала точку базирования для БРК. Вопрос упирался в проблему водоснабжения на острове. То, что объекты приступили к дежурству, говорит о найденном решении проблемы, констатировал военкор.

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