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"Никаких сомнений": польский эксперт обвинил РФ в миграционном кризисе
05 сентября 2021, 14:15 • 51 • Политика
Сценарий писали в Москве, а не в Минске, заявил он
В преддверии учений России и Белоруссии "Запад-2021" польский эксперт прошелся по России и ее высшему руководству.
Так, Кароль Гац заявил, что белорусами наша страна только прикрывается. На самом деле военные маневры, начало которых запланировано на 10 сентября, российские. В эфире Polskie Radio прозвучала информация о вероятных провокациях, которые могут случиться во время учений. Так, военные могут пересечь границу с Литвой. Эксперт обвинил нашу страну в нарушениях воздушного пространства и "жестах" по отношению к странам НАТО. Кроме того, Гац заявил, что российская сторона не раз устраивала "проблемы" на границе со странами Прибалтики.
Не забыл эксперт высказаться и о ситуации с мигрантами на границе Польши и Белоруссии. Гац считает, что в кризисе виноват вовсе не Минск. Сценарий, по его словам, писали в Москве, в чем "не имеется никаких сомнений". Он добавил, что официальная Варшава прекрасно знает, что из себя представляет Россия и каким лидером является Путин.
Ранее учениями обеспокоился бывший глава польского МИД. Он назвал их "агрессивными упражнениями".
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