Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Чиновница заявила о разгуле "большого китайского брата" в России: &quo...
Жители Украины предупредили о массовом переезде в Крым: Обозначены сроки
Госдеп США решил рассказать русским о НАТО: Ответ прилетел мгновенно
Бунт в Госдуме. Вакцинация, "битый" министр и гробовая тишина
Главная / Политика

"Нет никакого права": МИД дал жесткий отпор Британии после обвинения РФ в кризисе с беженцами

14 ноября 2021, 13:45  •  100 • Политика
Мария Захарова. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Мария Захарова напомнила Лондону о его грехах
Истерия, которую некоторые западные государства устроили вокруг мигрантов на белорусско-польской границе, все больше походит на спланированную политическую акцию. Лондон уже успел обвинить Москву в причастности к коллапсу с беженцами. На этот антироссийский выпад строго ответила представительница нашего МИД Мария Захарова.
Любопытно, что обещавшие приют всем беженцам мира европейцы, почему-то ни в какую не хотят обеспечить светлым будущим несчастных людей, проходящих через территорию Белоруссии. Более того, ситуацию уже окрестили гибридной войной, которую против Евросоюза якобы ведут Москва и Минск. Недавно в Великобритании договорились до того, что наша страна будто бы "четко ответственна" за происходящее. С таким заявлением выступила руководительница британского МИД Лиз Трасс.
Мария Захарова предложила чуть глубже взглянуть на ситуацию и вспомнить, почему вообще некоторые люди вынуждены бежать из родных государств. Дипломат попросила британцев не забывать, что они рука об руку с американцами осуществили вторжение в Ирак. В ходе этой спецоперации было убито огромное число местных жителей, а страна разворована. Именно эти преступные действия "просвещенных" стран Запада привели к появлению людей, которым приходится скитаться по свету в поисках приюта.
Захарова подчеркнула, что Лондону, руки которого залиты кровью иракцев, не стоит искать виноватых на стороне.
"У него нет никакого права кого бы то ни было обвинять", – отрезала дипломат.
Напомним, сегодня, 14 ноября, стало известно об очередном прорыве мигрантов на территорию Польши.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники





100
Источник
Похожие новости
14 ноября 2021, 02:05
Холмогоров напугал прогнозом о Ельцине и Байдене. И сам ужаснулся
14 ноября 2021, 02:05
"Мы только что убили 50 женщин и детей": США скрыли своё военное преступление в Сирии - NYT
14 ноября 2021, 03:50
"Прошлый год был уроком": Лукашенко сделал выводы о Западе. Многовекторности пришёл конец
14 ноября 2021, 09:40
Глава МИД Британии обрушилась на Россию с обвинениями. Чем ответит Лавров?
14 ноября 2021, 09:40
Депутат Рады откровенно высказался о Зеленском: "Это не речь президента"
14 ноября 2021, 09:40
"Кучка провокаторов": Кадыров - о новом конфликте на границе
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
13 ноября 2021, 16:45
Симоньян со смешком озвучила единственно возможный результат войны с Россией
11 ноября 2021, 01:45
"У государства ангельское терпение": Зеленский разразился угрозой олигархам из-за газа и угля
10 ноября 2021, 14:40
"Горячий" инсайд из Донбасса подтвердили источники: "Зеленский решится на вторжение"
08 ноября 2021, 07:15
"Главная зрада": Слова американского генерала о России вызвали негодование в Киеве
13 ноября 2021, 03:20
Русские готовятся к войне? Баранец объяснил: "Не сегодня-завтра Путин с Шойгу ворвутся"
10 ноября 2021, 01:15
Названы две главные ошибки водителей на ночной дороге: Автоэксперт подсказал, как их избежать
08 ноября 2021, 02:00
В МИД России прокомментировали новый инцидент с беспилотником в Донбассе
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.