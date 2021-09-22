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"Нет диктатуре": Меркель простилась с избирателями под улюлюканья противников
22 сентября 2021, 22:25 • 70 • Политика
Глава правительства смогла завершить речь
Канцлер Германии Ангела Меркель простилась со своими избирателями в немецком Штральзунде – именно здесь она несколько раз получала прямой мандат на выборах в федеральный бундестаг. Глава правительства обратилась 22 сентября к сторонникам во время предвыборного митинга Христианско-демократического союза.
На митинге собрались тысячи сторонников уходящей в отставку главы правительства, которые слушали слова лидера под проливным дождем. Однако присутствовало множество противников действующего состава правительства. Они два часа скандировали "Меркель должна уйти" и "Нет диктатуре".
Противники начали освистывать канцлера в тот момент, когда она заявила, что именно Армин Лашет, который является премьером Северного-Рйена-Вестфалии, должен стать ее преемником и продолжить взятый курс. Однако сорвать речь политика им не удалось – Меркель все-таки смогла закончить свою речь.
Во время выступления канцлер заявила о большом вкладе ХДС для региона, а также сообщила, что Ланшет продолжит намеченный курс на сохранение рабочих мест и поддержание высокого конкурентоспособного уровня страны.
Напомним, в предстоящее воскресенье в Германии должны состояться выборы в бундестаг. Меркель не принимает участия – действующий канцлер намерена отправиться на пенсию после сложения полномочий. Вместе с тем она оказала поддержку однопартийцу Лашету, который, по ее словам, обладает всеми необходимыми качествами для успешного управления правительством Германии.
Ранее канцлер опровергла инфомацию о том, что собирается вернуться в Гамбург после сложения полномочий, и заявила о планах остаться в Берлине.
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