"Нет диктатуре": Меркель простилась с избирателями под улюлюканья противников

Ангела Меркель. Фото: via www.imago-images.de / www.imago-images.de / www.globallookpress.com

Глава правительства смогла завершить речь

Канцлер Германии Ангела Меркель простилась со своими избирателями в немецком Штральзунде – именно здесь она несколько раз получала прямой мандат на выборах в федеральный бундестаг. Глава правительства обратилась 22 сентября к сторонникам во время предвыборного митинга Христианско-демократического союза.

На митинге собрались тысячи сторонников уходящей в отставку главы правительства, которые слушали слова лидера под проливным дождем. Однако присутствовало множество противников действующего состава правительства. Они два часа скандировали "Меркель должна уйти" и "Нет диктатуре".

Противники начали освистывать канцлера в тот момент, когда она заявила, что именно Армин Лашет, который является премьером Северного-Рйена-Вестфалии, должен стать ее преемником и продолжить взятый курс. Однако сорвать речь политика им не удалось – Меркель все-таки смогла закончить свою речь.

Во время выступления канцлер заявила о большом вкладе ХДС для региона, а также сообщила, что Ланшет продолжит намеченный курс на сохранение рабочих мест и поддержание высокого конкурентоспособного уровня страны.

Напомним, в предстоящее воскресенье в Германии должны состояться выборы в бундестаг. Меркель не принимает участия – действующий канцлер намерена отправиться на пенсию после сложения полномочий. Вместе с тем она оказала поддержку однопартийцу Лашету, который, по ее словам, обладает всеми необходимыми качествами для успешного управления правительством Германии.

Ранее канцлер опровергла инфомацию о том, что собирается вернуться в Гамбург после сложения полномочий, и заявила о планах остаться в Берлине.