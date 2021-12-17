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"Несмываемое пятно": Украину осудили за решение героизировать нацизм
17 декабря 2021, 10:00 • 203 • Политика
Киев следует за Вашингтоном, которому выгодны межнациональные распри в Незалежной
Страны-члены ООН подавляющим числом голосов поддержали предложенную Россией резолюцию по борьбе с героизацией нацизма. "За" высказались 130 государств. "Против" проголосовали всего две страны мира – США и Украина. Такое решение Киева осудили даже в Верховной раде.
"Это позиция, которая бросает на Украину несмываемое пятно",
– написал в своем телеграм-канале нардеп от партии "Слуга народа" Максим Бужанский. По его мнению, если уж принято решение не поддерживать никакие российские инициативы, то можно просто воздерживаться от голосования в подобных случаях, а не идти просто наперекор из принципа.
Кстати, большинство стран с традиционно русофобской позицией обычно поступают именно так, как посоветовал украинский нардеп. В частности, среди членов ООН, которые воздержались от голосования по данной российской резолюции, – Великобритания, Грузия, Молдавия, Канада, Эстония и ряд других стран.
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