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Киев следует за Вашингтоном, которому выгодны межнациональные распри в Незалежной

Страны-члены ООН подавляющим числом голосов поддержали предложенную Россией резолюцию по борьбе с героизацией нацизма. "За" высказались 130 государств. "Против" проголосовали всего две страны мира – США и Украина. Такое решение Киева осудили даже в Верховной раде.

"Это позиция, которая бросает на Украину несмываемое пятно",

– написал в своем телеграм-канале нардеп от партии "Слуга народа" Максим Бужанский. По его мнению, если уж принято решение не поддерживать никакие российские инициативы, то можно просто воздерживаться от голосования в подобных случаях, а не идти просто наперекор из принципа.

Кстати, большинство стран с традиционно русофобской позицией обычно поступают именно так, как посоветовал украинский нардеп. В частности, среди членов ООН, которые воздержались от голосования по данной российской резолюции, – Великобритания, Грузия, Молдавия, Канада, Эстония и ряд других стран.