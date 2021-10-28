"Немножко попугал": почему Эрдоган передумал выгонять послов десяти стран

Эрдоган, Реджеп Тайип. Фото: Lev Radin / Keystone Press Agency / www.globallookpress.com

Турецкий лидер добился от дипломатов пересмотра их позиции

Глава Турции Реджеп Эрдоган не относится к тем политикам, которых можно продавить. Президент наглядно продемонстрировал это в скандале с послами 10 государств, которые додумались выступить против его воли. Эрдоган даже грозился выгнать их из страны, однако все же передумал. Чем в этом вопросе руководствовался лидер турок, объяснил известный политолог Семен Багдасаров.



Глава Центра изучения Ближнего Востока и центральноазиатского региона уверен, что Эрдоган изменил свои планы после того, как добился от опальных послов пересмотра их убеждений. Такое мнение Багдасаров высказал в беседе с корреспондентами издания "Аргументы недели".

Опытный эксперт уверен, что достигнуть мира между турецкими властями и послами ряда стран удалось после того, как последние дали обещание больше не вмешиваться во внутренние дела Турции.

"Президент немножко попугал послов десяти стран", – передает рассуждения Багдасарова "Радио 1".

Специалист по политическим делам полагает, что дельный совет Эрдогану дали его дипломаты. В местном МИД могли посчитать, что лишние санкции плохо скажутся на имидже Анкары на международной арене. Глава турок поразмыслил и согласился с доводами экспертов.

Напомним, скандал разгорелся из-за ситуации вокруг турецкого бизнесмена Османа Кавалы. Он сидит в тюрьме за активную поддержку попытки госпереворота. Ранее за освобождение этого правозащитника выступили американский, канадский, немецкий, французский и несколько других европейских послов.