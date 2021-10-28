Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Серый кардинал на шахматной доске Путина. Кто он?
Аналитик раскусил "план Путина" по газу. Украине не понравится
"Нас просто надули": Экс-нардеп в прямом эфире рискнул разоблачить США...
Глава Крыма обратился к Зеленскому из-за полуострова. Хватило 12 секунд
Главная / Политика

"Немножко попугал": почему Эрдоган передумал выгонять послов десяти стран

28 октября 2021, 19:10  •  34 • Политика
Эрдоган, Реджеп Тайип. Фото: Lev Radin / Keystone Press Agency / www.globallookpress.com
Турецкий лидер добился от дипломатов пересмотра их позиции
Глава Турции Реджеп Эрдоган не относится к тем политикам, которых можно продавить. Президент наглядно продемонстрировал это в скандале с послами 10 государств, которые додумались выступить против его воли. Эрдоган даже грозился выгнать их из страны, однако все же передумал. Чем в этом вопросе руководствовался лидер турок, объяснил известный политолог Семен Багдасаров.
Глава Центра изучения Ближнего Востока и центральноазиатского региона уверен, что Эрдоган изменил свои планы после того, как добился от опальных послов пересмотра их убеждений. Такое мнение Багдасаров высказал в беседе с корреспондентами издания "Аргументы недели".
Опытный эксперт уверен, что достигнуть мира между турецкими властями и послами ряда стран удалось после того, как последние дали обещание больше не вмешиваться во внутренние дела Турции.
"Президент немножко попугал послов десяти стран", – передает рассуждения Багдасарова "Радио 1".
Специалист по политическим делам полагает, что дельный совет Эрдогану дали его дипломаты. В местном МИД могли посчитать, что лишние санкции плохо скажутся на имидже Анкары на международной арене. Глава турок поразмыслил и согласился с доводами экспертов.
Напомним, скандал разгорелся из-за ситуации вокруг турецкого бизнесмена Османа Кавалы. Он сидит в тюрьме за активную поддержку попытки госпереворота. Ранее за освобождение этого правозащитника выступили американский, канадский, немецкий, французский и несколько других европейских послов.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники





34
Источник
Похожие новости
28 октября 2021, 07:30
Bayraktar в Донбассе: Берлин заявил о грубом нарушении, посол Украины выдвинул требование о Москве
28 октября 2021, 05:45
Перехваченные СУ-30 американцы бахвалятся возможностью уничтожения русского флота с воздуха
28 октября 2021, 15:05
Под Лукашенко зашатался трон: в Москве устроили "смотрины" потенциального преемника
28 октября 2021, 02:15
Газ и навсегда: РФ повысит объемы голубого топлива в хранилищах Европы
28 октября 2021, 13:20
Смысл провокации с беспилотником на Украине раскрыл эксперт
28 октября 2021, 15:05
Москва подвергла Анкару "экономической каре" за сделку с Киевом - эксперт
Новости партнеров
 
Выбор дня
28 октября 2021, 07:30
Bayraktar в Донбассе: Берлин заявил о грубом нарушении, посол Украины выдвинул требов...
28 октября 2021, 12:10
Россия прирастёт пятью новыми территориями. Кто войдёт в состав РФ?
28 октября 2021, 05:45
Перехваченные СУ-30 американцы бахвалятся возможностью уничтожения русского флота с в...
28 октября 2021, 08:40
В Европе эпидемия хореи: виновата Россия
28 октября 2021, 15:05
Под Лукашенко зашатался трон: в Москве устроили "смотрины" потенциального пре...
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
26 октября 2021, 07:40
Аналитик раскусил "план Путина" по газу. Украине не понравится
25 октября 2021, 01:20
"Вонючие тряпки": Американский журналист высказался о детали гардероба русских воинов
24 октября 2021, 11:55
Три удара: США опубликовали план уничтожения России
27 октября 2021, 02:55
Глава Крыма обратился к Зеленскому из-за полуострова. Хватило 12 секунд
25 октября 2021, 03:05
Русские асы на МиГ-31 заставили американских военных "разинуть рты" - Sohu
23 октября 2021, 13:45
В России объяснили смысл слов Тимошенко о "большом обмане" по российскому газу
28 октября 2021, 07:30
Bayraktar в Донбассе: Берлин заявил о грубом нарушении, посол Украины выдвинул требование о Москве
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.