"Не вижу смысла": Познер проигнорировал оскорбления Жириновского

Владимир Познер. Фото: Pravda Komsomolskaya/ Russian Look/ www.globallookpress.com

Публицист решил оставить в стороне выпад главного либерал-демократа страны

Известный российский ведущий, журналист Владимир Познер отреагировал на недавние нападки лидера ЛДПР Владимира Жириновского, который назвал публициста "подлецом и негодяем" за отказ признавать понятие "русский мир".

Журналист брезгливо заявил, что не считает нужным отвечать политику на его выпад, и не видит в ответных действиях никакого резона.

"Я не отвечаю на подобные вещи. Не вижу смысла. Откуда я знаю, почему он так отреагировал? Вы к нему обращайтесь по этому поводу, а не ко мне, – прокомментировал ситуацию Познер.



Напомним, ранее Жириновский заявил, выступая в эфире "Соловьев Live", что Познер является "негодяем и подлецом", так как считает собирательное понятие "русский мир" надуманной абстракцией, а не реальным объединением по тому или иному признаку.

Журналист настаивает на том, что можно считать действительной лишь русскую миграцию – это те, кто, на его взгляд, покинули в свое время Россию и не могут стать "своими" в других государствах. А с точки зрения лидера либерал-демократов "русский мир" – это постсоветское пространство, где проживали и продолжают проживать русские.

Не так давно Жириновский оскандалился после перепалки с экс-послом Азербайджана Исфандияром Вагабзаде – последний припомнил ему давние едкие слова в адрес азербайджанского народа и заявление о том, что самого такого государства никогда не существовало. Бывший диппредставитель обозвал оппонента, а заодно и всех русских "свиньями". Депутат в ответ призвал привлечь того к ответственности.