"Не видел такого позора": в Литве заявили об унижении страны из-за Тихановской

Светлана Тихановская. Фото: Mark Thomas / Keystone Press Agency / www.globallookpress.com

Некоторым уже надоело платить за беглую оппозиционерку

Бывшая участница президентской гонки за пост главы Белоруссии Светлана Тихановская уже много месяцев прекрасно себя чувствует, приживая в Литве. Однако далеко не всем местным политикам нравится такое положение дел. Некоторые не понимают, зачем литовские власти содержат эту "оппозиционерку" и тратят на нее деньги налогоплательщиков.

С разгромной статьей в отношении главы белорусской оппозиции выступил член литовского сейма от регионов Ремигиюс Жемайтайтис. Политик призывает власти избавить ее от гособеспечения. Государственный деятель даже подсчитал точную сумму, которая ушла на содержание Тихановской за год. Оказалось, что Вильнюсу пришлось раскошелиться на целых 400 тысяч евро.

Политик уверен, что такое положение дел унижает достоинство его родного государства. Его очень обижает, что Светлана не проявляет благодарности и считает бесплатное проживание само собой разумеющейся услугой.

"Я не видел такого позора. Год живет в Литве, ест за наши деньги, имеет защиту за наши деньги, мы за все платим!" – выражает недовольство представитель сейма.

Также политика веселит непонятное положение Тихановской. Некоторые называют ее лидером оппозиции, хотя руководитель местного внешнеполитического ведомства Габриэлюс Ландсбергис считает, что Светлана – президент белорусского государства.

Кстати, недавно беглая кухарка обратилась к нашей стране с советом по поводу миграционного кризиса.