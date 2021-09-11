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"Не удалось достучаться": в Эстонии заявили о безнадежном отставании Украины от Европы

11 сентября 2021, 18:45  •  102 • Политика
Фото: www.pixabay.com
Перспективы вступления Незалежной в ЕС весьма призрачны
Украинское государство последние несколько лет активно распространяет в информационном пространстве заявления о том, что Киев вот-вот станет частью Европы. Любопытно, что сами "просвещенные" европейцы настроены далеко не так оптимистично. Например, президент Эстонии Керсти Кальюлайд и вовсе считает, что Украине до Евросоюза, как пешком до Китая и даже дальше.
Оценивая перспективы Незалежной по вступлению в Европейский союз, эстонская главнокомандующая решила использовать весьма красочное сравнение. Она заявила, что "несколько световых лет" отделяют Киев от Брюсселя.
Такое громкое высказывание явно демонстрирует реальное отношение к Незалежной со стороны ряда "просвещенных" европейцев. Очевидно, что они вовсе не горят желанием принять в братские объятия украинцев.
Глава Эстонии пояснила, что Незалежной никак не удается выдержать Копенгагенские критерии, выполнение которых является шагом на пути к вступлению в Евросоюз. Кальюлайд прямо заявила, что на Украине продолжает цвести буйным цветом коррупция. Пока ситуация не изменится, Киев и на порог ЕС не пустят. Судя по всему, политик лично пыталась вразумить украинских олигархов, однако ее потуги оказались тщетны.
"К сожалению, мне не удалось достучаться до них", – посетовала глава Эстонии.
Тем временем, украинские власти продолжают свару вокруг российской газовой магистрали "Северный поток – 2". В Киеве даже нашли некие подтверждения того, что трубопровод начали использовать как оружие против незалежных.

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