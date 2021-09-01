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"Не от большого ума": Лавров оценил слова Зеленского о "грязном" газе из России
01 сентября 2021, 17:40 • 190 • Политика
Министр иностранных дел назвал словесной эквилибристикой последние заявления украинских высокопоставленных лиц
Представители киевского режима накануне отметились двумя знаковыми перлами – о Руси и "грязном российском газе", которые заставляют сомневаться в наличии у них достаточного уровня разума. На оба заявления обратил внимание глава МИД РФ Сергей Лавров в ходе своего сегодняшнего выступления перед студентами и профессорско-преподавательским составом МГИМО.
"Сейчас украинские коллеги упражняются в какой-то словесной эквилибристике: то считают, что Русь – это их исконное название. То говорят, что Крещение Руси – это как раз праздник именно украинский и так далее. Это печально! Сам президент Зеленский делает какие-то заявления о том, что наш газ – самый грязный в мире. В общем, это не от большого ума, если честно".
Напомним, первым словесным эквилибристом оказался советник главы офиса украинского президента и по совместительству спикер киевской делегации в Трехсторонней контактной группе по Донбассу Алексей Арестович. Этот гражданин предложил отнять у России бренд "русских" и переименовать соборную в Русь-Украина. Кстати, с этим прожектом носился еще бывший лидер нации Петр Порошенко.
В ответ на данные планы мужчины-карамельки официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в соцсети посоветовала постмайданным вождям остановиться на варианте Укрусь.
Что касается заявления президента Владимира Зеленского, который вещал из Вашингтона в лучших традициях устоявшейся мантры о "плохом" и "опасном" для Европы "Северном потоке-2", на встрече с министром энергетики США Дженнифер Грэнхолм экс-комик объявил, что российский газ якобы "самый грязный в мире". По его словам, во время его добычи и транспортировки якобы имеют место быть значительные выбросы метана, а также "из-за коррупции, шантажа и манипуляции".
Выступая с подобным утверждением, он "забыл" объяснить, почему же тогда Киев так настаивает на продолжении транзита "грязного" российского газа через ГТСУ наивным европейцам.
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