|
"Не оставим ее в покое": на Украине угрожают Поклонской экстрадицией
26 октября 2021, 19:20 • 30 • Политика
Киев намерен привлечь российского дипломата к ответственности
Украина продолжит добиваться экстрадиции Натальи Поклонской. Об этом заявил министр иностранных дел Незалежной Дмитрий Кулеба.
Отвечая на вопросы украинцев в "Твиттере", глава внешнеполитического ведомства отметил, что о после России в Кабо-Верде на Украине "никогда не забудут".
"Не оставим ее в покое. Как и других предателей. Непосредственно вопросами экстрадиции занимаются генпрокуратура, минюст, МВД",
– подчеркнул Кулеба.
Примечательно, что до этого министр заявлял, что с вступлением Поклонской на новую должность у Киева появится возможность испортить ей жизнь. Кулеба обещал уточнить, является ли экс-прокурор Крыма по-прежнему гражданкой Украины, пишет РИА "Новости". Сама же посол РФ в Кабо-Верде еще в три года назад говорила о том, что с 2014 года вышла из украинского подданства.
Угрозы Поклонская получает не только от министра иностранных дел, но и от депутатов Рады. Так, Алексей Гончаренко уверен, что Наталья виновна в государственной измене, поэтому должна сидеть в тюрьме.
Поклонская была назначена послом в республику 13 октября. Указ подписал Владимир Путин. К службе дипломат должна приступить в течение месяца.
Ранее в Сети появилось первое фото Поклонской в дипломатическом мундире.
Подпишитесь на нас
30
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
24 октября 2021, 11:55
|
23 октября 2021, 15:30
|
22 октября 2021, 12:40
|
24 октября 2021, 00:50
|
24 октября 2021, 16:35
|
23 октября 2021, 05:35
|
24 октября 2021, 09:35