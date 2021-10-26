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"Не оставим ее в покое": на Украине угрожают Поклонской экстрадицией

26 октября 2021, 19:20  •  30 • Политика
Наталья Поклонская. Фото: Kremlin Pool/Global Look Press/www.globallookpress.com
Киев намерен привлечь российского дипломата к ответственности
Украина продолжит добиваться экстрадиции Натальи Поклонской. Об этом заявил министр иностранных дел Незалежной Дмитрий Кулеба. 
Отвечая на вопросы украинцев в "Твиттере", глава внешнеполитического ведомства отметил, что о после России в Кабо-Верде на Украине "никогда не забудут". 
"Не оставим ее в покое. Как и других предателей. Непосредственно вопросами экстрадиции занимаются генпрокуратура, минюст, МВД", 
– подчеркнул Кулеба. 
Примечательно, что до этого министр заявлял, что с вступлением Поклонской на новую должность у Киева появится возможность испортить ей жизнь. Кулеба обещал уточнить, является ли экс-прокурор Крыма по-прежнему гражданкой Украины, пишет РИА "Новости". Сама же посол РФ в Кабо-Верде еще в три года назад говорила о том, что с 2014 года вышла из украинского подданства. 
Угрозы Поклонская получает не только от министра иностранных дел, но и от депутатов Рады. Так, Алексей Гончаренко уверен, что Наталья виновна в государственной измене, поэтому должна сидеть в тюрьме. 
Поклонская была назначена послом в республику 13 октября. Указ подписал Владимир Путин. К службе дипломат должна приступить в течение месяца. 
Ранее в Сети появилось первое фото Поклонской в дипломатическом мундире. 

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