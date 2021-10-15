Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Раскрыта причина настойчивости Нуланд приехать в Россию
Захарова намекнула, о чём с Нуланд разговаривали в Москве за закрытыми дверями
Захарова одной фразой осадила украинский МИД по поводу Поклонской
Британские журналисты челом бьют: Русские, простите, это была ложь
Главная / Политика

"Не найдут на карте": эксперт оценил шансы Киева схватить Поклонскую в Африке

15 октября 2021, 15:35  •  48 • Политика
Наталья Поклонская. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Образованность незалежных оставляет желать лучшего
Новое назначение Натальи Поклонской переполошило все украинское государство. Некоторые в Киеве потирают руки, надеясь, что на территории другого государства смогут поймать изрядно попортившую им кровь деятельницу. Однако опытный политолог Владимир Рогов считает, что успех киевских властей в этой скандальной затеи весьма маловероятен.
Особо агрессивно настроенные представители украинского государства мечтают экстрадировать Поклонскую из Кабо-Верде, чтобы покарать ее за политическую деятельность. Также многие до сих пор не могут простить Наталье период, когда она занимала пост прокурора в российском Крыму.
Украинцы понимают, что дотянуться до Поклонской, пока она находится на российской территории – невозможно, однако переезд в Африку может поменять расстановку сил. Впрочем, такие размышления тоже остаются на уровне фантастики.
Рогов подчеркнул, что громкие заявления представителей киевского режима являются очередным способом добавить себе важности. Политический эксперт с иронией предположил, что большая часть работников украинского МИД вряд ли вообще знает о реальном существовании такого африканского государства.
"Даже не найдут Кабо-Верде на карте", – отмечает эксперт.
Рогов также напомнил, что Наталья, которая стала послом в этой стране, имеет дипломатическую неприкосновенность, и местные власти сделают все, чтобы обеспечить ее безопасность.
View this post on Instagram
Публикация от Наталья Поклонская (@nv_poklonskaya)
К слову, недавно другой эксперт Андрей Быстрицкий поделился своим прогнозом по поводу того, что ждет российского дипломата после прозвучавших с Украины угроз. Всем известно, что незалежные мечтают заполучить политика в свои лапы.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники





48
Источник
Похожие новости
15 октября 2021, 00:25
В Болгарии предложили решить газовый кризис с помощью Крыма: Способ состоит из двух шагов
15 октября 2021, 03:55
Для возобновления войны Зеленскому хватит одной фразы. Политолог успокоила: "Возврата не будет"
15 октября 2021, 09:45
"Это не просто оскорбления": Журналист заявил о "чёрной метке" Кремля Зеленскому
15 октября 2021, 00:25
Японии грозит конфликт с США из-за слов премьера о Курилах
15 октября 2021, 03:55
В Госдепе указали Европе, от кого зависит её энергобезопасность: От русских ждут действий
15 октября 2021, 08:00
Депутат предостерёг Украину от фатальной ошибки с Крымом: ВСУ не сделают и шагу
Новости партнеров
 
Выбор дня
15 октября 2021, 00:25
В Болгарии предложили решить газовый кризис с помощью Крыма: Способ состоит из двух ш...
15 октября 2021, 03:55
Для возобновления войны Зеленскому хватит одной фразы. Политолог успокоила: "Воз...
15 октября 2021, 09:45
"Это не просто оскорбления": Журналист заявил о "чёрной метке" Кр...
15 октября 2021, 02:10
Зеленский похитил человека ради фотографии с Путиным
15 октября 2021, 00:25
Японии грозит конфликт с США из-за слов премьера о Курилах
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
09 октября 2021, 13:10
Американцы шокированы выходкой сотрудников посольства США в России
10 октября 2021, 17:45
Сумасшествие "за пять минут". Украина дала России шанс "сохранить лицо"
13 октября 2021, 00:35
Британские журналисты челом бьют: Русские, простите, это была ложь
09 октября 2021, 20:45
Украина и Турция готовят "удар по Путину": Кулеба заявил о "лучшем ответе России"
13 октября 2021, 17:30
"Вы в своём уме или нет?": Путин о требованиях Европы по газу
13 октября 2021, 17:30
"Сколько будет, если вычесть 700 из 800?": С отцом случилась истерика после ответа дочери
09 октября 2021, 05:35
Спикеру Рады посоветовали вспомнить слова Николая II
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.