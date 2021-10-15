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"Не найдут на карте": эксперт оценил шансы Киева схватить Поклонскую в Африке
15 октября 2021, 15:35 • 48 • Политика
Образованность незалежных оставляет желать лучшего
Новое назначение Натальи Поклонской переполошило все украинское государство. Некоторые в Киеве потирают руки, надеясь, что на территории другого государства смогут поймать изрядно попортившую им кровь деятельницу. Однако опытный политолог Владимир Рогов считает, что успех киевских властей в этой скандальной затеи весьма маловероятен.
Особо агрессивно настроенные представители украинского государства мечтают экстрадировать Поклонскую из Кабо-Верде, чтобы покарать ее за политическую деятельность. Также многие до сих пор не могут простить Наталье период, когда она занимала пост прокурора в российском Крыму.
Украинцы понимают, что дотянуться до Поклонской, пока она находится на российской территории – невозможно, однако переезд в Африку может поменять расстановку сил. Впрочем, такие размышления тоже остаются на уровне фантастики.
Рогов подчеркнул, что громкие заявления представителей киевского режима являются очередным способом добавить себе важности. Политический эксперт с иронией предположил, что большая часть работников украинского МИД вряд ли вообще знает о реальном существовании такого африканского государства.
"Даже не найдут Кабо-Верде на карте", – отмечает эксперт.
Рогов также напомнил, что Наталья, которая стала послом в этой стране, имеет дипломатическую неприкосновенность, и местные власти сделают все, чтобы обеспечить ее безопасность.
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