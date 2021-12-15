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"Не надо хитрить": Путин устроил взбучку главе Минтранса на совещании
15 декабря 2021, 18:20 • 149 • Политика
Глава государства остался недоволен туманной формулировкой
Российский лидер Владимир Путин попросил у главы Министерства транспорта Виталия Савельева отчет по подготовке программы комплексного развития обществеНного транспорта, который заработает с нового года. Президента не удовлетворил ответ руководителя ведомства – глава государства попросил его "не хитрить" во время заседания Совета по стратегическому развитию и национальным проектам.
Изначально Путин спросил у подчиненного, начнется ли в заранее намеченный срок проведение программы. В ответ министр заявил, что ведомство возлагает на это надежды, а власти уже выделили 44 миллиарда рублей из Фонда национального благосостояния на указанные цели. Однако затем Савельев признался, что имеются проблемные вопросы, включая межведомственное взаимодействие с Министерством промышленности и торговли – с коллегами тему пока не удалось решить.
Путин обратил внимание на впечатляющие цифры, озвученные Савельевым – с финансированием, указал глава государства, все ясно. Однако затем лидер задал прямой вопрос: готова сама программа? Тот дал положительный ответ, уточнив, что в настоящее время вопрос остается на стадии согласования с иными ведомствами."Мы с вами давно вместе работаем. Не надо хитрить. Если готова – утверждена, если находится на стадии голосования – нет. Если вы полагаете, что с 1 января может заработать, прошу уделить этому должное внимание", – жестко ответил Путин, добавив, что необходимо согласовать программу до конца 2021-го.
Ранее президент России заявил главе Минцифры Максуту Шадаеву, что тот "погорячился", назвав оплату штрафов ГИБДД на сайте государственных услуг самой популярной среди россиян.
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