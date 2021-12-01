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"Не хватает на еду": пенсионерка из Украины расплакалась в прямом эфире

01 декабря 2021, 23:30  •  132 • Политика
Фото: depositphotos.com
Женщина заявила, что ей больно смотреть на страдания людей
Жительница Черкасской области дозвонилась до украинского канала "НАШ", поделившись своей проблемой. 68-летняя женщина рассказала, что страна находится в беде – не хватает ни электроэнергии, ни угля.
Самая главная проблема, считает она, заключается в бедности: неимущие слои населения не имеют достаточно средств даже на то, чтобы купить себе продукты. Делясь своими переживаниями, женщина сказала, что переживает глубочайшие моральные муки – идет в продуктовый магазин и видит, что у человека нет денег на батон хлеба с молоком.
"Самое главное – людям, пенсионерам, не хватает на еду. Не могу смотреть на это. Просто не могу. Не могут себе купить целый хлеб – берут половинку и четвертинку", – расплакалась женщина.
Женщина заявила, что не представляет себе, как строившие гидроэлектростанции и заводы люди вдруг оказались без средств на базовые продукты питания.
Как отмечает РИА "Новости", ссыляась на данные Киевского международного института социологии, чуть более 14% жителей Украины считают себя нищими, при этом только 43,1% способны купить себе основные продукты питания. По словам вице-спикера парламента Елены Кондратюк, в начале года за чертой бедности оказались свыше 19 млн жителей. Недавно в Раде сообщили, что уровень инфляции в стране превысил десятипроцентную отметку и продолжает расти.
Ранее представитель "Оппозиционной платформы" Илья Кива заявил, что Украина неминуемо столкнется с массовым голодом и смертью после приостановки работы Славянской ТЭЦ. Депутат Верховной рады считает, что зимний сезон страна переживет крайне непросто.

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