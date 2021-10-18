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"Не имеете права": Кулеба ответил Пескову на слова о вступлении Украины в НАТО

18 октября 2021, 19:25  •  39 • Политика
Фото: istian Cristel / XinHua / www.globallookpress.com
Министр обвинил Москву в оккупации и убийствах
Глава украинского МИД Дмитрий Кулеба отреагировал на недавнее заявление пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, который ранее предостерег официальный Киев от пополнения рядов НАТО. Министр сообщил в официальных сетях, что политическое руководство страны не принимает в этом вопросе мнение руководителей соседнего государства.
Ранее официальный представитель Кремля заявил, что вступление Украины в состав Североатлантического альянса станет "красной линией" и худшим сценарием из всех возможных. ВСУ уже проводят с западными партнерами масштабные учения у границ Российской Федерации, против которой последние пытаются настроить международное сообщество. Подобные устремления не остаются без внимания, и Кремль может в ответ принять весьма активные меры для обеспечения государственной безопасности.
Позднее Кулеба прокомментировал высказывание Пескова, заявив, что "худший сценарий уже состоялся": в качестве подтверждения министр привел "нападение на Украину, оккупацию земель и убийства" граждан Незалежной. Принимая во внимание указанное, добавил глава внешнеполитического ведомства, Киев не собирается интересоваться у РФ мнением по вопросу членства в НАТО.
"Россия не имеет права голоса в дискуссии о будущем членстве Украины в Альянсе", – написал министр на своей странице в "Твиттер".
Ранее министр внутренних дел Украины Денис Монастырский пообещал приложить все усилия для строительства стены на границе с Российской Федерацией. В 2022 году, сообщил глава МВД, Киеву предстоить "большое строительство границ".

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