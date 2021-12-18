"Не ешь сало - не украинец": в Раде назвали верный способ определения национальности

Victor Lisitsyn/www.globallookpress.com

Парламентарий раскрыл журналистам генетический код исконных жителей Незалежной

Народный депутат Украины, представитель "Слуги народа" Николай Тищенко назвал формулу определения истинного жителя Незалежной. Парламентарий уверен, что украинца по крови определить нетрудно – достаточно узнать, как человек относится к салу.

Ресторатор заявил, что обожает сало, так как генетически относится к украинцам. И всех проверяет на любовь к этому народному лакомству.

"Если ты сало не ешь – ты не украинец", – уверенно заявил Тищенко, отвечая на вопрос журналистов в кулуарах Верховной рады.

Украинский нардеп, отмечает "Страна.ua", приобретает любимое сало всегда на Бессарабском рынке – он считается в Киеве одним из самых дорогих. При этом парламентарий признался, что не увидел никакого подорожания цен на продукты – он уверен, что килограмм гречневой крупы легко купить за 12 гривен (около 32 рублей – прим. ред.). Для представителя "Слуги народа" стоимость продуктов остается на прежнем уровне – в месяц на семью уходит до 12 тыс. гривен. Ежемесячная сумма трат депутата на любимое сало неизвестна.

В сентябре Тищенко оказался в числе агрессивных лиц, устроивших в здании украинского парламента драку после обсуждения дела о "вагнеровцах": один из депутатов неоднозначно высказался о президенте страны Владимире Зеленском, заявив, что глава государства превращает страну в мафию. Тищенко не смог простить коллеге задетое достоинство своего патрона и набросился на обидчика с кулаками, отняв у того микрофон и попытавшись вышвырнуть с трибуны.