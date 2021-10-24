|
"Настоящий ад": Захарова о решении США по визам для россиян
24 октября 2021, 16:00 • 318 • Политика
Представитель МИД РФ поражена издевками Госдепа
Мария Захарова прокомментировала действия американской стороны по визам для граждан России. Напомним, ранее стало известно, что россиян, которые намерены получить документ, причислили к категории "бездомные нации". Как уточнили в Госдепе, такой "ярлык" получают люди, живущие в странах, где отсутствует консульское представительство Штатов либо политическая обстановка крайне нестабильна. Обращаться с заявлениями на оформление американской визы россиянам теперь придется в Варшаве, согласно рекомендациям.
Официальный представитель МИД заявила, что обычная в наши дни процедура стараниями американцев превратилась "в настоящий ад". Подобное отношение Захарова назвала издевательством.
"Неужели, никому из апологетов этой грязной стратегии не пришло в голову, что они одновременно разрушают свои же собственные идеалы свободы? Это уже не вопрос удара по туризму или культурным обменам",
– написала она в своем телеграм-канале.
Захарова подчеркнула, что действия американской стороны бьют по связям между странами и их жителями. Негативные последствия коснутся спорта, науки и многих других сфер, считает она.
"…как только доходит до дела и судеб конкретных людей, правам человека внезапно не находится места в списке приоритетов Вашингтона",
– подытожила Захарова.
Подпишитесь на нас
318
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
23 октября 2021, 15:30
|
22 октября 2021, 03:20
|
21 октября 2021, 04:35
|
23 октября 2021, 09:40
|
19 октября 2021, 18:10
|
19 октября 2021, 06:30
|
23 октября 2021, 13:10