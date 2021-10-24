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"Настоящий ад": Захарова о решении США по визам для россиян

24 октября 2021, 16:00  •  318 • Политика
Мария Захарова. Фото: Alexander Kulebyakin/www.globallookpress.com
Представитель МИД РФ поражена издевками Госдепа
Мария Захарова прокомментировала действия американской стороны по визам для граждан России. Напомним, ранее стало известно, что россиян, которые намерены получить документ, причислили к категории "бездомные нации". Как уточнили в Госдепе, такой "ярлык" получают люди, живущие в странах, где отсутствует консульское представительство Штатов либо политическая обстановка крайне нестабильна. Обращаться с заявлениями на оформление американской визы россиянам теперь придется в Варшаве, согласно рекомендациям.
Официальный представитель МИД заявила, что обычная в наши дни процедура стараниями американцев превратилась "в настоящий ад". Подобное отношение Захарова назвала издевательством.
"Неужели, никому из апологетов этой грязной стратегии не пришло в голову, что они одновременно разрушают свои же собственные идеалы свободы? Это уже не вопрос удара по туризму или культурным обменам",
– написала она в своем телеграм-канале.
Захарова подчеркнула, что действия американской стороны бьют по связям между странами и их жителями. Негативные последствия коснутся спорта, науки и многих других сфер, считает она.
"…как только доходит до дела и судеб конкретных  людей, правам человека внезапно не находится места в списке приоритетов Вашингтона",
– подытожила Захарова.

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