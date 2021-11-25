Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Россия ответила на угрозу шуткой: В Швеции очень обиделись
Украинская бронетехника осталась без белорусской солярки
"Западу напомнили старый должок": новые данные по "Курску" оцени...
Политик объяснил суть "удара" по России для "защиты" Молдави...
Главная / Политика

"Нас поставили на колени": Тимошенко заявила о зависимости Украины от России

25 ноября 2021, 10:00  •  95 • Политика
Фото: Evgen Kotenko / Keystone Press Agency / www.globallookpress.com
Судьба страны теперь на милости соседей, считает политик
Украина может пережить отопительный сезон лишь в том случае, если Россия с Белоруссией "не выключат рубильник" перетока. Такое заявление сделала глава "Батькивщины", депутат Рады Юлия Тимошенко.
Иными словами, указала бывший премьер, судьба страны зависит от того, насколько милостивы окажутся соседи. Украина страдает от дефицита угля и газа – отопительный сезон не обеспечен.
"Это означает, что нас практически поставили на колени", – высказалась украинский парламентарий.
По словам бывшей главы правительства, Украине не хватит электроэнергии, если власти откажутся от поставок из указаных стран. Политическое руководство страны уже завело разговоры об аварийной ситуации, что является практически прямым свидетельством приближающейся катастрофы.
Тимошенко потребовала от президента Зеленского чистосердечное: глава государства должен признать, что страну выручает Ринат Ахметов с его энергетической компанией ДТЭК, которая импортирует уголь из Казахстана. 
По расчетам политика, для выживания в отопительный сезон необходимо 2,5 миллиона тонн угля. Сейчас в стране есть лишь 300 тысяч при пропускной способности украинских портов в 400 тыс.
"Или боретесь с олигархами, или признаете, что ДТЭК спасает страну от энергокризиса", – высказалась Тимошенко.
Лидер "Батькивщины" добавила, что новость о необходимости закупать уголь у Казахстана и иных стран, с которыми у Украины отсутствует граница, заставляет ее краснеть.
Ранее депутат ОПЗЖ Егор Устинов заявил, что Украина столкнулась с веерными отключениями электричества из-за энергодефицита. Перебои наблюдаются уже в Херсонской области.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники





95
Источник
Похожие новости
25 ноября 2021, 00:05
Байден обновил список колоний США: есть неожиданности
25 ноября 2021, 00:05
Мат в три хода. Как Россия останавливает войну с США
25 ноября 2021, 05:55
"Праведный гнев людей": Политолог назвал сроки восстания на Украине
25 ноября 2021, 06:30
В Госдуме ответили на призыв ЕС отменить закон РФ о поддержке Донбасса
25 ноября 2021, 02:25
Санкции США против МФТИ "сломали" логику. Посол России объяснил, в чём казус
25 ноября 2021, 08:15
"Ни одного литра": Командование оставило боевиков ВСУ в Донбассе без топлива
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
24 ноября 2021, 03:40
В Европе призвали к войне с Россией, испугавшись газового кризиса в Молдавии: "Но без танков"
21 ноября 2021, 20:50
Шмыгаль с помощью ЕС хочет продлить транзит с «Газпромом» на 15 лет
24 ноября 2021, 05:25
Политик объяснил суть "удара" по России для "защиты" Молдавии: "Рассчитывают на газ из США"
18 ноября 2021, 14:35
Похоже на то, что украинскую власть ждут «последние времена»
24 ноября 2021, 05:25
Крымский парламентарий резко ответил Киеву по поводу воды: "Перещеголяли даже нацистов"
19 ноября 2021, 07:30
Конгрессмены США отказались признать Путина президентом России
21 ноября 2021, 09:10
Новый скандал на Украине: Cпецоперацию по похищению 33 граждан России сорвал Зеленский
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.