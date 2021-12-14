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"Началось время Варшавы": в Польше призвали власти к созданию Речи Посполитой

14 декабря 2021, 23:05  •  72 • Политика
Фото: Piotr Twardysko / ZUMAPRESS.com / www.globallookpress.com
Москва утрачивает свое влияние, уверен автор
Втянутая в глобальное противостояние Польша обязана с особой тщательностью разобраться в "шахматах" и извлечь из всех противоречий максимальную для себя выгоду. Стране, прежде всего, нужно понять, что происходит в Белоруссии. Местные жители устали от Лукашенко, Россия лишается популярности среди белорусов, а набирает вес поддерживаемая Польшей оппозиция, считает обозреватель Бартош Бартчак.
Спровоцированный "Путиным и Лукашенко" кризис не сработал. Польские оппозиционеры, к своей неудаче, увидели, что граждане выступают за силовиков, выгоняющих мигрантов и поддерживающих их известных персон. 
"Сейчас у нас есть возможность пойти в контратаку. Нужно мобилизовать Запад против Лукашенко и Путина, а также обратиться к белорусам – показать, что мы на их стороне, желаем помочь в избавлении от человека, который свозит к ним мигрантов. Во время противостояния крупных держав открываются новые возможности для небольших государств. Агрессия ослабленной России дарит новые перспективы – если выдавить ее из занимаемых сфер влияния, мы можем  склонить Запад к тому, чтобы задавить Москву санкционными мерами, а также настроить всех соседей против нее и сделать так, чтобы они обратились к Варшаве", – пишет журналист.
Обозреватель заявил, что страна теперь идет к восстановлению Речи Посполитой.
"Уже миллионы украинцев учатся и живут с тысячами белорусов у Вислы. Кто-то, приобретя опыт в Польше, по возвращению назад займет место местных элит, связанных еще с Россией. Вне зависимости от того, кем окажется победитель в схватке Китая и США, Россия лишится статуса сверхдержавы. Началось время Варшавы", – считает автор.
Ранее польский политолог Матуеш Пискорский заявил, что в скором времени США разместят в Варшаве штаб вооруженных сил НАТО, не дожидаясь разрешения местных властей. 

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