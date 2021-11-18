"Мы лохи": Сатановский яростно отреагировал на снимок Эрдогана рядом с картой будущей Турции

Реджеп Тайип Эрдоган. Фото: Kremlin Pool / Global Look Press / www.globallookpress.com

Руководство республики ведет себя все более нагло, принимая терпение россиян за слабость

Анкара не скрывает своих притязаний на российскую территорию, а Москва не просто молчит, но и оплачивает ее планы. Такое мнение высказал президент Института Ближнего Востока Евгений Сатановский.

Накануне в Сети появился снимок президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, на котором он позирует около "карты тюркского мира". Ее составил и на днях опубликовал лидер турецких националистов Девлет Бахчели. На карте отражены территориальные аппетиты Анкары. В частности, турецкими землями там считаются российская Восточная Сибирь и юг нашей страны.

Фотография Эрдогана, держащего эту карту, доказывает, что желание отхватить российские земли испытывают даже официальные власти Турции, с которыми Россия активно заключает крупные экономические и инвестиционные контракты.

"Мы вкладываем в Турцию безумные деньги. Нам предлагают оплатить раздел завтрашней России (…) за свой счет. Собственно, мы уже это делаем. (…) С точки зрения турок, мы терпилы, удивительные лохи",

– жестко высказался Сатановский в комментарии "Взгляду". По его мнению, Эрдоган "позволяет себе быть наглым", поскольку Москва никак не отвечает на подобные выходки Анкары.

Ранее в Кремле признали, что по ряду вопросов Москва и Анкара "расходятся", однако сотрудничество между странами будет развиваться.