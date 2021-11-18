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"Можно сказать - достали!": Лавров объяснил публикацию своей переписки по Донбассу

18 ноября 2021, 20:25  •  55 • Политика
Сергей Лавров. Фото: MFA Russia / via Globallookpress.com / www.globallookpress.com
Киевский режим последовательно саботирует выполнение Минских соглашений
Неэтичные и высокомерные высказывания министров иностранных дел ФРГ и Франции Хайко Мааса и Жан-Ив Ле Дриана о действиях Москвы в рамках нормандского формата стали последней каплей, после чего на Смоленской площади и было принято решение о публикации переговоров главы МИД РФ Сергея Лаврова с Берлином и Парижем. Об этом сегодня рассказал сам глава российского внешнеполитического ведомства.
"Мы все люди, ну, можно сказать – достали!" – заявил он.
Шеф отечественной дипломатии назвал неприличным поведение своих европейских коллег, которые в ежедневном режиме за последние две недели в ходе обсуждения инициатив Германии и Франции собраться на уровне глав министерств, "делали аррогантные, не очень корректные, не очень этичные заявления". Француз и немец утверждали, что все готовы к переговорам, и президент РФ Владимир Путин дал поручение, а вот министр Лавров не хочет в них участвовать, примерно так описал обстоятельства Сергей Викторович.
"Что касается опубликованной переписки, то, я думаю, она достаточно красноречиво излагает суть вопроса. Именно суть того саботажа, который последовательно осуществляется украинским режимом в отношении Минских договоренностей. Они не хотят выполнять Минск, они хотят его переписать", – подчеркнул Лавров.
По его мнению, именно для этого Украина вместе с Францией и Германией все время пытаются созывать встречи – то на уровне глав МИД, то руководителей государств. Берлин и Париж хотят уговорить Москву на таких переговорах "чуть-чуть скорректировать" минские договоренности, поскольку "Киев ну никак не может выполнить" подписанные им же соглашения.

Напомним, Смоленская площадь обнародовала дипломатическую переписку накануне, 17 ноября. Отмечалось, что наш МИД заранее предупредил об этом французское и германское ведомства. Данное решение Москвы уже вызвало истерику в Киеве. Глава украинского дипведомства Дмитрий Кулеба объявил, что РФ, таким образом, "добивает нормандский формат", забыв упомянуть, как ловко постмайданные власти избегают выполнения договоренностей.

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