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"Может лопнуть": Путин ответил на просьбы увеличить прокачку газа по украинской ГТС

06 октября 2021, 20:25  •  250 • Политика
Владимир Путин. Фото: Alexei Druzhinin/Kremlin Pool/www.globallookpress.com
Российский лидер призвал "Газпром" соблюдать контракт на перекачку топлива через Незалежную
Президент России Владимир Путин весь сегодняшний день посвятил теме страдающей от дефицита газа Европе. Во второй половине среды, 6 октября, глава государства провел совещание по развитию ТЭК РФ, на котором уделил внимание прокачке сырья европейским потребителям.
В частности, он дал поручение руководителю Минэнерго Николаю Шульгинову обеспечить соблюдение обязательств "Газпрома" по транзиту российского голубого топлива через украинскую ГТС. При этом он признал тот факт, что отечественному концерну выгоднее поставлять его по новым маршрутам.
""Газпром" считает что ему экономически целесообразнее, выгоднее было бы даже заплатить Украине штраф, но увеличить объем прокачки по новым системам. Именно в силу тех обстоятельств, о которых я сказал: давление больше в трубе, меньше выбросов в атмосферу СО2, дешевле получается по $3 млрд. на год", – заметил президент.
Он считает, что не нужно ставить никого в трудное положение, даже Незалежную, несмотря на те отношения, которые сейчас есть между Москвой и киевским режимом. Путин подчеркнул, что нельзя подрывать доверие к российскому газовому монополисту "как к абсолютно надежному партнеру во всех отношения", пишет издание "Свободная пресса".

Одновременно лидер нации дал оценку состоянию новых газовых магистралей и старой советской трубы, которую до сих пор которую использует Украина, в свете возможностей увеличения объемов транспортировки сырья в Европу.
"Имею в виду, что современное оборудование прокачки применяется и новые трубы, можно увеличить давление. Чего по газотранспортной системе Украины сделать нельзя, поскольку она не ремонтировалась уже десятилетиями, и там в любой момент может что-то лопнуть, произойти, и наступят вообще неблагоприятные последствия", – цитирует РИА "Новости" главу государства.
Говоря о биржевой торговле газом Путин подчеркнул, что это "не часы, трусы и галстуки" и голубое сырье так не продается. Он заметил, что его добыча, хранение и транспортировка – это сложный и дорогостоящий процесс. Сама же биржевая торговля газом не очень эффективна и таит в себе множество рисков, передает "Звезда".
"Это же не часы, трусы и галстуки". Путин о газе pic.twitter.com/L1zLWDRuKT
— Кремлевский пул РИА (@Kremlinpool_RIA) October 6, 2021

Ранее в первой половине дня Владимир Владимирович назвал ошибки Европы, приведшие к рекордным ценам на газ на рынке континента, а также указал, что поставки через украинскую ГТС в текущем году уже превышены на 8%.

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