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"Могильник для народа": во что Зеленский превратил Украину

27 августа 2021, 17:35  •  84 • Политика
Владимир Зеленский. Фото: Stefanie Loos/dpa/www.globallookpress.com
Бывший депутат Рады перечислил главные провалы лидера нации за два года его президентства
На посту президента Украины Владимир Зеленский отметился тремя главными провалами – неспособностью реализовать предвыборные обещания, развалом экономики, а также ростом смертности и бегством граждан из страны. Такую оценку управлению государством экс-комика дал бывший депутат Верховной рады Алексей Журавко в комментарии "Ленте.ру".
Накануне Владимир Александрович, выступая на телеканале "1+1" похвастался своими главными достижениями на президентском посту. К ним он отнес субъектность республики, развитие ее инфраструктуры и мощную армию.
По мнению же Журавко, пан Зеленский слишком преувеличил свои заслуги, более того, большинство из перечисленного стало провалом для государства. Все бравурные заявления президента сделаны исключительно на внутреннее потребление.
"Страна полностью контролируется американскими, британскими и другими элитами, взявшими Украину под контроль еще в 2014 году. Когда государство потеряло конституцию, право на закон, вся субъектность закончилась", – заметил экс-парламентарий.
Политик считает, что правление Зеленского нисколько не отличается от руководства страной его предшественником – Петром Порошенко, который утверждал, что при нем восстановились Вооруженные силы Незалежной. Сейчас с аналогичным утверждением носится бывший актер, а между тем в украинской армии "увеличилось число суицидов, пьянство, разгул, наркомания, самострелы и самоподрывы".
Оба этих деятеля жужжат народу в уши про новое вооружение, а в реальности все, что демонстрируется, это наследие ненавистного им Советского Союза.
Что касается экономики, за два года президентства Зеленского в страну не пришел ни один крупный инвестор. В Незалежной исчезает бизнес, процветают коррупция и рейдерство.
"Единственное, что сделал Зеленский, – за европейские деньги открыл очередное кладбище ядерных отходов. И это достижение – в самом центре Европы? При таком хаосе, который царит на Украине? Это не достижение, а могильник для народа", – подчеркнул Журавко.
А о бедственном экономическом положении украинцев свидетельствует тот факт, что в стране упала рождаемость и повысился уровень смертности. Также из соборной бегут профессиональные кадры, причем едут в Европу на низкооплачиваемые рабочие места, чтобы оттуда высылать на родину деньги. И это нельзя считать достижением, это "огромный провал и горе", резюмировал политик.
Ранее бывший посол США на Украине Ставен Пайпер в своей авторской колонке в Kyiv Post (заблокировано в РФ) призвал Зеленского прекратить требовать от Вашингтона новых санкций в отношении "Северного потока-2". Вероятно, именно этим и будет заниматься Владимир Александрович во время своего визита в Белый дом, который должен состояться 31 августа, если американская администрация что-то не поменяет на фоне теракта в Афганистане, где погибли 103 человека, в том числе 13 военнослужащих Пентагона.

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