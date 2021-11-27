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"Многовековой противник": в России резко ответили на скандальные обвинения Великобритании

27 ноября 2021, 13:20  •  221 • Политика
Фото: www.pixabay.com
Доносящаяся с Запада антироссийская риторика уже никого не удивляет
Многие западные страны продолжают выстраивать свою внешнюю политику на противостоянии с Россией. На ежедневной основе в адрес нашего государства звучат голословные обвинения. На очередной выпад Лондона ответил известный российский политолог Руслан Бальбек.
Эксперт прокомментировал скандальное высказывание руководителя британского генштаба Ника Картера о том, что Москва якобы является основным источником опасностей, которые угрожают Лондону и всему "цивилизованному" обществу.
Бальбек решил напомнить британскому королевству о его собственных грехах. Ни для кого не секрет, что это государство с большой радостью принимает на своей территории бандитов и мошенников, которые скрываются от российского правосудия.
В целом, политолог отметил, что удивляться таким высказываниям не стоит. Он пояснил, что очередной военный деятель захотел заняться большой политикой и пошел по проторенной русофобами дорожке. Многие западные деятели строят свою карьеру на бесконечных обвинениях нашего государства во всех смертных грехах. Картер решил не изобретать велосипед и занялся тем же самым.
При этом эксперт напомнил, что на протяжении долгого времени Россия и Англия находятся по разные стороны баррикад, так что продолжение противостояния является абсолютно логичным.
"Англия для нас уже многовековой противник", – резюмировал Бальбек.
К слову, недавно в Великобритании раскрыли причины подготовки к войне с нашей страной. Подчеркивается, что между государствами есть непримиримые разногласия.

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