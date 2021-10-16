"Международный скандал": Зеленский оскорбил Байдена из-за Путина

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США и Евросоюз уже осудили произошедшее на Украине, заявил журналист

Украинский президент Владимир Зеленский нанес общественное оскорбление своему американскому коллеге Джо Байдену тем, что так и не смог добиться избрания специального антикоррупционного прокурора. Об этом написал украинский журналист Юрий Бутусов. По его заявлению, таким образом глава Украины "нанес пощечину" лидеру США.

Курс по назначению Специального антикоррупционного прокурора, о котором Байден в письменной форме договорился с Зеленским, был в очередной раз сорван – члены конкурсной комиссии, подконтрольные офису президента, не явились на заседание.

"США и Евросоюз уже выступили с осуждением этого провала. И это совсем не рядовое событие, это настоящий международный скандал", – написал Бутусов в "Фэсбуке".

Должность прокурора пустует уже 14 месяцев, хотя именно он должен стать одним из ключевых элементов по борьбе с коррупцией на Украине, на которой так настаивают Соединенные Штаты. По мнению журналиста, Зеленский наплевал на все договоренности, чем нанес Байдену оскорбление – поведение президента стало настоящим позором для всей Украины.

Подобный поступок украинского лидера, полагает Бутусов, продиктован тем, что он работает на Россию, пытаясь вести двойную игру, торгуя нацинтересами и подыгрывая Владимиру Путину.

"Зеленский показывает Путину, что не допустит слишком близкого сотрудничества и сближения с Западом по целому ряду самых чувствительных и важных направлений", – уверяет он.

Журналист заявил, что выкинуть из офиса президента российских агентов смогут только протесты на Украине.