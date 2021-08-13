"Месть за санкции": CNN увидел в миграционном кризисе у границ Литвы "руку Кремля"

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Западные спецслужбы назвали главного виновника "темной торговли"

Представители спецслужб западных стран заявили журналистам из CNN, что за миграционным кризисом на границе Белоруссии и Европейского союза стоит в действительности Россия. Корреспондент Ник Пейтон Уолш заявил, вооружившись материалом, что роль Москвы здесь ключевая – подобная схема, уверен он, была задействована Кремлем еще в 2015 в Норвегии и Финляндии.

Официальные лица ЕС же заявили, что на границе белорусские бюрократы сдирают с каждого мигранта тысячи евро. А затем, утверждает глава МИД Литвы Габриэлюс Ландсбергис, предоставляют им оружие для диверсий против Европейского союза.

Но версии, выдвигаемые представителями ЕС, на этом не заканчиваются: ряд чиновников утверждают, что у Минска действует налаженная схема с Ближним Востоком по переброске мигрантов, на которых якобы закрывает глаза белорусская полиция. Вильнюс же уверен, что это "массовая месть за санкции", введенные после истории с Романом Протасевичем.

"По словам представителя западной разведки, ключевой союзник Белоруссии, Россия, играет определенную роль в этой темной торговле. Как утверждает чиновник, весьма вероятно, что белорусская сторона прислушивалась к советам Москвы, ее данными и помощью в создании этой транзитной схемы", – пишет Уолш.

Корреспондент CNN при этом не стал уточнять, какие цели может преследовать Россия в "налаженной схеме".

Ранее глава МИД Литвы Мария Голубева сообщила, что власти ввели режим ЧС у границ с Белоруссией.