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"Мерзопакостное правление": стиль руководства Лукашенко оценил первый президент РБ
25 августа 2021, 16:05 • 106 • Политика
В первые годы независимости после распада СССР в республике все было по-другому
Власть в Белоруссии захватили олигархи и силовики. Из-за них ситуация в республике сейчас хуже, чем была при СССР. Об этом заявил первый глава независимой Белоруссии Станислав Шушкевич.
По его словам, 30 лет назад белорусы и он лично возлагали большие надежды на независимость республики. И сначала все шло хорошо, но пришедший к власти Александр Лукашенко все испортил.
"Все развивалось как надо, пока власть не захватила КГБшная олигарховская хунта. И теперь у нас хуже, чем в бывшем Советском Союзе. Свой внутренний зародыш мерзопакостного правления мы не ожидали",
– признал Шушкевич в комментарии "Газете.ру". По его мнению, главной проблемой нынешней Белоруссии является несоответствие слов делам. При этом он убежден, что без поддержки со стороны РФ Лукашенко не смог бы удержать власть в 2020 году.
Шушкевич являлся одним из подписантов соглашения в Беловежской пуще о создании СНГ в декабре 1991 года и возглавлял Белоруссию с 1991 по 1994 год.
Ранее экс-президент СССР Михаил Горбачев назвал предателями лидеров России, Украины и Белоруссии, подписавших приговор Советскому Союзу вопреки желанию народа.
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