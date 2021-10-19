Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Захарова без прикрас высказалась о визите Нуланд в Москву: "Извините меня&q...
Визит Нуланд в Россию превратился в анекдот: "Недорого отдаю Украину"
Главком ВСУ задумал перекроить границы Украины. Нардеп не удержался: "Ясно,...
Полковник Жданов объяснил, почему Украины больше нет: "Получается, прав Пут...
Главная / Политика

"Любимые актеры": Зеленский вступился за попавших в немилость "Сватов"

19 октября 2021, 10:35  •  106 • Политика
Владимир Зеленский. Фото: Volodymyr Zelensky/via Globallookpress.com/www.globallookpress.com
Президент недоволен, что его детище убрали из эфира
Украинский главнокомандующий Владимир Зеленский по-новому взглянул на ситуацию с запретом в Незалежной ряда фильмов. Речь идет о картинах, вычеркнутых из культурной жизни украинцев из-за артистов, которые внесены в санкционный список. Зеленский считает, что власти зря пошли на такой шаг.
Особенно президента опечалила ситуация с популярным телесериалом "Сваты". Такое внимание главнокомандующего к кинопродукту неслучайно – до своего президентства он выступал продюсером проекта. Зеленский отметил, что после неосторожного высказывания одного из артистов "Сватов" о Крыме, весь сериал запретили. Глава незалежных уверен, что не стоило так поступать с продуктом его творчества. 
"Сериал был снят еще до войны с Россией, там были любимые актеры", – передает слова высокопоставленного украинца РИА "Новости".
В целом президент считает, что фильмы, в которых снялись опальные артисты, не должны попадать под горячую руку украинских правоохранителей. Он напомнил, что в одной картине могут играть актеры, которые поддерживают Украину, и те, кто выступает против политики киевских властей. Мол, в таком случае, фильм нельзя снимать с показа, пишет "Свободная пресса".
Напомним, звезда "Сватов" Федор Добронравов поддержал возвращение Крымского полуострова в российскую гавань, за что попал в немилость представителей киевского режима.
К слову, недавно в офисе президента Незалежной заявили о девяти сценариях войны с нашей страной.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники





106
Источник
Похожие новости
19 октября 2021, 01:15
"Боятся, не сумеют зацепиться за крыло самолёта США": Захаров о заявлении Латвии, Литвы и Эстонии
19 октября 2021, 01:15
"Кому надо воевать с Россией?": Болгарские читатели о выходе из НАТО в случае вступления Украины
19 октября 2021, 06:30
Русский десант наглядно показал, чем закончится попытка взять Крым силой
19 октября 2021, 04:45
Зеленский рассказал, почему не спрашивает у руководства Евросоюза о членстве Украины
19 октября 2021, 08:50
"Вельмишановне панство": "Мисс Украина" мовно вступилась за русский язык
19 октября 2021, 04:45
Пушков доказал, что Украина не учится на ошибках: В 2014-м Киев тоже "не интересовало" мнение России
Новости партнеров
 
Выбор дня
19 октября 2021, 01:15
"Боятся, не сумеют зацепиться за крыло самолёта США": Захаров о заявлении Л...
19 октября 2021, 01:15
"Кому надо воевать с Россией?": Болгарские читатели о выходе из НАТО в случ...
19 октября 2021, 06:30
Русский десант наглядно показал, чем закончится попытка взять Крым силой
19 октября 2021, 00:05
"Cтрах продаётся дорого". Что было главным в выступлении Путина на РЭН-2021...
19 октября 2021, 01:15
Форсируя энергетический переход, Европа очутилась в ловушке
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
17 октября 2021, 01:25
Кабо-Верде выдало США дипломата Венесуэлы: Его будут судить во Флориде
12 октября 2021, 21:05
Раскрыта причина настойчивости Нуланд приехать в Россию
14 октября 2021, 01:05
Захарова намекнула, о чём с Нуланд разговаривали в Москве за закрытыми дверями
16 октября 2021, 16:05
"Международный скандал": Зеленский оскорбил Байдена из-за Путина
17 октября 2021, 08:25
Почему парижанки должны завидовать москвичкам
17 октября 2021, 14:50
Журналистке "Би-би-си", которая не сдержала слёз при высылке из России, дали шанс вернуться
18 октября 2021, 06:00
"Заложник Зеленского": Президент Украины готов ставить условия Москве
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.