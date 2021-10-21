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"Кто вы такие?": Эрдоган взбесился из-за призыва десяти западных стран к Турции
21 октября 2021, 16:15 • 121 • Политика
Президент пригрозил выгнать представляющих государства послов
Турецкий лидер Реджеп Эрдоган не привык идти на поводу у западных держав. Любое слово, сказанное поперек его воли, сталкивается с мощным противодействием. На этот раз лидер турок взбесился из-за призывов даровать свободу правозащитнику Осману Кавале.
С таким требованием ранее выступили дипломатические ведомства ряда стран. На защиту арестованного турка встали американские, немецкие, канадские, французские и норвежские дипломаты. Их поддержали коллеги из Финляндии, Дании, Новой Зеландии, Нидерландов и Швеции.
Такая сплоченность вывела турецкого главнокомандующего из себя. Он объявил, что послы этих держав могут быть высланы с территории Турции, если продолжат вести себя в таком же духе. Стоит отметить, что Эрдоган весьма эмоционально отреагировал на выпад представителей западных стран.
"Это разве ваше дело – давать урок Турции? Кто вы такие?" – возмущается президент восточного государства.
Эрдоган напомнил, что власти всех стран сами решают, как судить преступивших закон граждан. Политик особо подчеркнул, что Анкара не нуждается в советах других игроков международной арены.
Напомним, Осман Кавала активно выступает за мирное решение курдского вопроса. Несколько лет назад его обвинили в причастности к попытке госпереворота летом 2016 года и взяли под арест.
К слову, недавно лидер ЛДПР Владимир Жириновский раскрыл план турецкого президента по воссозданию Османской империи.
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