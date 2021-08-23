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"Кому в психушку захочется?": в России высмеяли "Крымскую платформу" Зеленского

23 августа 2021, 10:55  •  139 • Политика
Владимир Зеленский. Фото: Kremlin Pool/Global Look Press/www.globallookpress.com
Глава Незалежной не прекращает нелепую "борьбу" за полуостров
Несмотря на то, что жители Крыма давно и самостоятельно приняли решение о своем возвращении в родную гавань, Киев до сих пор пытается сделать вид, что имеет какие-то права на полуостров. Впрочем, пафосные заявления украинцев и организация непонятных переговорных площадок только веселят россиян.
Бурную реакцию в интернет-пространстве вызвали слова украинского главнокомандующего Владимира Зеленского о так называемой "Крымской платформе". Президент объявил, что переговорная площадка, которая должна "решать" какие-то неведомые вопросы полуострова, будет базироваться не только на Украине, но и в других государствах. По мнению самого главного незалежного, именно с помощью этого странного проекта ему удастся "деоккупировать Крым".
Организованный украинцами саммит "по Крыму" состоится в местной столице 23 августа. В нем согласились поучаствовать более 40 стран. При этом, как отметил Зеленский, многие европейские государства не смогли приехать на переговорную платформу, так как якобы испугались давления со стороны России.
Российские интернет-пользователи поделились своим мнением на этот счет. Люди убеждены: все дело в том, что цивилизованные политические деятели не готовы участвовать в организованном Украиной шабаше.
 "Нужно у нас создать платформу по возвращению территориальных подарков", "Не приехали, потому что всем пофиг на эту платформу. Сыграй, Зеля, с горя на рояле", "Зеля хочет себя в сказочники записать. Его сказки всем надоели", "Надо было просто Крым пригласить, без хозяина ничего не решается", "Да кому в психушку захочется ехать? Разве что специалистам или больным на всю голову!", "Шут гороховый, они не боятся Россию, а уважают Россию! А участвовать в шабаше никто не хочет", – пишут комментаторы РИА "Новости".  
Кстати, недавно американский журналист предположил, что именно Зеленский осуществил дерзкий поступок во время встречи немецкого канцлера Ангелы Меркель с нашим президентом Владимиром Путиным. Возможно, именно он позвонил Ангеле во время ее общения с Владимиром Владимировичем.

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