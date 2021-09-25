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"Кому-то не понравился результат": Путин объяснил недовольство электронным голосованием

25 сентября 2021, 21:00  •  76 • Политика
Владимир Путин. Фото: Kremlin Pool/Global Look Press/globallookpress.com
Президент России призвал проработать имеющиеся вопросы
Владимир Путин прокомментировал сомнения в электронном голосовании в Москве. По словам лидера россиян, дело не в качестве голосовании, а в том, что "кому-то не понравился результат". Именно недовольные итог и выразили сомнение в ДЭГ. 
Об этом глава государства заявил на встрече с руководителями политических сил, которые прошли в Госдуму восьмого созыва. Путин также отметил, что такое случается, но имеющиеся вопросы нужно проработать. 
Президент напомнил, что у "Единой России" были вопросы по дистанционному электронному голосованию, но в итоге систему решили использовать из-за ее удобства. Путин указал на то, что технический прогресс затормозить нельзя. 
С 17 по 19 сентября в России состоялся единый день голосования. По решению ЦИК в столице и ряде областей страны также прошло электронное голосование. В Москве ДЭГ состоялся на своей платформе, в остальных объектах страны – на федеральной. 

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