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"Клоун": Макрон перешел на личные оскорбления Джонсона
02 декабря 2021, 11:10 • 118 • Политика
Лидеры двух государств продолжают перепалку
Игроки международной арены, а также пресса и общественность с большим любопытством наблюдают за разгорающимся конфликтом между французским лидером Эммануэлем Макроном и премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном. Накал страстей настолько велик, что высокопоставленные лица в выражении своей неприязни дошли до использования оскорблений.
Так, журналистам стало известно, что в частной беседе главнокомандующий Пятой Республики назвал своего британского оппонента "клоуном". При этом Макрон продолжает с большим уважением относиться к королевству. Французский лидер считает Великобританию "великой страной" и даже расстроен, что такое прекрасное государство попало под управление "клоуна".
Таким нелестным образом глава Франции отозвался о премьер-министре королевства на фоне их конфликта из-за мигрантов. Недавно Джонсон позволил себе обвинить Макрона в том, что якобы политика Парижа привела к смерти нескольких десятков человек, которые попытались преодолеть пролив Ла-Манш, но утонули.
Высокопоставленные лица продолжают обмен любезностями. В целом, Макрон считает, что его оппонент всеми силами пытается найти "козла отпущения" из-за провальных итогов Brexit. Глава Франции уверен, что именно поэтому британец затеял эти разборки с французскими властями. Макрону очень надоел "цирк", который устраивает британский премьер-министр.
К слову, недавно Макрон раскритиковал Джонсона за то, что он пытается вести переговоры по весьма важным темам с помощью писем или публикаций в социальных сетях.
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