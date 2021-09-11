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"Хотят жить за наш счет": в России ответили на претензии Украины по газу

11 сентября 2021, 18:45  •  246 • Политика
Фото: Danil Shamkin/ZUMAPRESS.com/www.globallookpress.com
Киеву нужно подумать о диалоге с Москвой без посредников
С таким заявлением выступил сенатор Сергей Цеков. Он указал на бесконечные обвинения нашей страны со стороны Незалежной. И при этом украинская сторона требует поставок энергоресурсов.
Цеков прокомментировал недавнее заявление официального Киева о необходимости включить пункт о транзите через Украину в переговоры по Донбассу в нормандском формате. Глава "Нафтогаза" Юрий Витренко тем временем подлил масла в огонь, выразив надежду на санкции США, которые помогут сорвать работу "Северного потока – 2".
Сенатор выразил недоумение на фоне этих выпадов. По его словам транзит газа и "нормандский формат" – совершенно разные вещи, а вести переговоры по поставкам голубого топлива Незалежной следует вести с нашей страной без посредников.
В целом политика киевских властей, которые чего-то требуют и одновременно ведут себя агрессивно, свидетельствует от том, что "они хотят жить за наш счет", подытожил Цеков в разговоре с РИА Новости.
Ранее на Украине заявили, что Россия использует "Северный поток – 2" как оружие.

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