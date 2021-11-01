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"Хочу, чтобы русские поняли": глава Молдавии сделала заявление после нового контракта с "Газпромом"

01 ноября 2021, 10:05  •  262 • Политика
Майя Санду. Фото: Bernd von Jutrczenka/dpa/www.globallookpress.com
Санду напрямую обратилась к россиянам
Кишиневу наконец-то удалось договориться с Москвой по поводу продления газового контракта. На этом фоне молдавский лидер Майя Санду сделала несколько заявлений. В первую очередь, она подчеркнула, что считает Россию надежным партнером и другом Молдавии.
Высокопоставленная молдаванка также обратилась к простым россиянам. По мнению Санду, очень важно, чтобы народы двух государств по-доброму относились друг к другу и не испытывали вражды.
"Я хочу, чтобы русские, которые живут в России, поняли, что мы дружелюбный народ", – объявила глава молдавского государства в беседе с корреспондентом издания "Коммерсантъ".
Также она подчеркнула, что рассчитывает на такое же понимание со стороны молдаван, которые проживают на территории нашей страны. В целом, Санду беспокоит, что из-за громких негативных заявлений могут пострадать народы обеих держав.
Глава Республики напомнила, что во время разразившегося в стране газового кризиса было немало обвинений в сторону Кишинева и Москвы. Переговоры двух государств по поводу продления поставок голубого топлива силами российского энергетического гиганта "Газпрома" оказались достаточно сложными.
Однако странам удалось договориться. Санду добавила, что на сегодняшний день считает Россию дружественной страной и надеется, что взаимное уважение между Москвой и Кишиневом сохранится и в дальнейшем, отмечает телеканал "360".
Напомним, 29 октября стало известно о пролонгации контракта на поставку газа в Молдавию. Стоит отметить, что Кишинев особо подчеркнул, что договоренности были достигнуты на базе "молдавской формулы". Впрочем, в "Газпроме" заявили, что контракт заключен на взаимовыгодных условиях.

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