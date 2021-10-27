|
"Хочет оставить след": политолог объяснил слова Крамп-Карренбауэр о ядерном сдерживании РФ
27 октября 2021, 12:50 • 130 • Политика
Соратница Меркель желает красиво уйти, уверен эксперт
Аннегрет Крамп-Карренбауэр уходит из политики, и потому желает как можно громче заявить о себе, сорвав аплодисменты у немецкого населения, заявил политолог Александр Рар, комментируя слова главы Минобороны Германии о возможности сдержать РФ за счет ядерного оружия.
Как считает специалист, Крамп-Карренбауэр, прежде всего, оправдывает таким образом наличие в Германии оружия Соединенных Штатов, включая ядерное. А во-вторых, она является носителем впитанной в умы многих философии, гласящей, что Россия является вечным врагом. И жесткость в адрес Москвы в ее случае будет лишь поощрена – министр обороны хочет остаться в истории и уйти красиво.
Более того, Крамп-Карренбаэур явно стоит отнести к прослойке тех политических элит, которые поддерживают антироссийский курс Прибалтики. Не исключено, полагает Рар, что тем самым глава оборонного ведомства пытается развеять опасения восточноевропейцев о закулисных играх с РФ. Окружение действующего министра обороны Германии также оказывает активную поддержку действующей украинской администрации – ее ближайший советник Нико Ланге, известный как "связной" между Украиной и ФРГ, возил Кличко в Берлин. А в 2018 году Крамп-Карренбауэр избрали лидером ХДС. Благодарный боксер и по совместительству мэр Киева написал статью для Bild, воспев оду своему немецкому фавориту
Однако стоит помнить, что министр покидает пост вместе со всей командой Меркель, и теперь ее карьера завершена.
"Но она хочет оставить след", – пояснил специалист.
Ранее читатели Der Spiegel раскритиковали главу Минобороны ФРГ за угрозы в адрес России.
Подпишитесь на нас
130
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
22 октября 2021, 03:20
|
24 октября 2021, 11:55
|
25 октября 2021, 00:05
|
20 октября 2021, 18:40
|
23 октября 2021, 09:40
|
22 октября 2021, 12:40
|
23 октября 2021, 13:10