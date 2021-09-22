Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Шутка дня: И суток не прошло после выборов - русские придумали анекдот
Не та страна, не тот народ: Оскорбившему Россию Дмитрию Глуховскому ответил Ольш...
Украина получила удар под дых от европейских союзников: Румыния развернула ПВО
В Одессе мужчина кинул мусорку и отправил в нокаут украинскую нацистку
Главная / Политика

"Хамская мода": болгарский академик резко осудил ненавистников России

22 сентября 2021, 16:55  •  204 • Политика
Фото: Jens Kalaene/ZB/www.globallookpress.com
Некоторые европейцы готовы трезво смотреть на происходящее
Несмотря на главенствующие в западном сообществе антироссийские позиции, среди европейцев еще находятся люди, которые способны разумно оценивать сложившуюся ситуацию. Так, именитый болгарский академик Андрей Пантев жестко раскритиковал недоброжелателей нашей страны.
Опытный эксперт обратил внимание, что представители западного сообщества регулярно критикуют нашу Родину и упражняются в антироссийских остротах. Пантев указал, что при этом европейцы деликатно забывают о том, что многие народы, в частности болгары, получили независимость "благодаря сотрудничеству с Россией".
"Это такая хамская мода сейчас", – поделился своим видением ситуации знаменитый академик в интервью местному изданию "Дума".
Ученый также обратил внимание, что такое беспринципное и однобокое отношение к Российской Федерации приводит к тому, что обычные люди, а также представители экспертного сообщества начинают испытывать глубокую симпатию к нашему государству.
Болгарин раскритиковал действия властей своей родины. Академик отметил, что эта страна успела побывать верным приспешником гитлеровской Германии, потом укрылась под крылом Советского Союза, а теперь заявляет о бесконечной преданности Соединенным Штатам Америки.
Кстати, недавно болгары предрекли Украине поражение спустя несколько часов после возможного "вторжения" на территорию Российской Федерации.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники





204
Источник
Похожие новости
22 сентября 2021, 01:20
Скорбь Зеленского повергла в недоумение его подписчиков: "Десять дней прошло"
22 сентября 2021, 05:55
В Крыму ответили британской пословицей на отказ Турции признавать выборы
22 сентября 2021, 09:35
"Вытеснят нас": Россия допустила грубую ошибку с Эрдоганом
22 сентября 2021, 01:20
Эрдоган заявил в ООН об "аннексии" Крыма и защите "прав крымских татар"
22 сентября 2021, 03:10
Конкурента Зеленского выдавливают: Политолог прояснил ситуацию со вторым сроком президента Украины
22 сентября 2021, 10:30
Зеленский напросился на консультации по русскому газу
Новости партнеров
 
Выбор дня
22 сентября 2021, 05:00
В Италии на пшеничном поле появились 11 огромных русских букв и голубые глаза
22 сентября 2021, 01:20
Скорбь Зеленского повергла в недоумение его подписчиков: "Десять дней прошло&quo...
22 сентября 2021, 05:55
В Крыму ответили британской пословицей на отказ Турции признавать выборы
22 сентября 2021, 09:35
"Вытеснят нас": Россия допустила грубую ошибку с Эрдоганом
22 сентября 2021, 01:20
Эрдоган заявил в ООН об "аннексии" Крыма и защите "прав крымских татар...
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
18 сентября 2021, 00:10
Украина угрожает ЕС "разворотом" ГТС: Политолог предупредил о последствиях
21 сентября 2021, 00:35
Украина получила удар под дых от европейских союзников: Румыния развернула ПВО
18 сентября 2021, 19:25
Киев раскрыл секрет победы над "Северным потоком - 2". Нужно сделать три шага
16 сентября 2021, 16:05
Молдавские фермеры вынуждены выбрасывать тонны урожая
18 сентября 2021, 06:35
Никита Михалков: "Почему мы должны терпеть это в своём доме?"
21 сентября 2021, 07:55
Военкор предложил радикальный ответ на отказ Турции признать выборы в Крыму: "Пора"
17 сентября 2021, 01:15
Трамп впервые сделал столько комплиментов русским
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.