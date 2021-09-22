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Некоторые европейцы готовы трезво смотреть на происходящее

Несмотря на главенствующие в западном сообществе антироссийские позиции, среди европейцев еще находятся люди, которые способны разумно оценивать сложившуюся ситуацию. Так, именитый болгарский академик Андрей Пантев жестко раскритиковал недоброжелателей нашей страны.



Опытный эксперт обратил внимание, что представители западного сообщества регулярно критикуют нашу Родину и упражняются в антироссийских остротах. Пантев указал, что при этом европейцы деликатно забывают о том, что многие народы, в частности болгары, получили независимость "благодаря сотрудничеству с Россией".

"Это такая хамская мода сейчас", – поделился своим видением ситуации знаменитый академик в интервью местному изданию "Дума".

Ученый также обратил внимание, что такое беспринципное и однобокое отношение к Российской Федерации приводит к тому, что обычные люди, а также представители экспертного сообщества начинают испытывать глубокую симпатию к нашему государству.

Болгарин раскритиковал действия властей своей родины. Академик отметил, что эта страна успела побывать верным приспешником гитлеровской Германии, потом укрылась под крылом Советского Союза, а теперь заявляет о бесконечной преданности Соединенным Штатам Америки.

Кстати, недавно болгары предрекли Украине поражение спустя несколько часов после возможного "вторжения" на территорию Российской Федерации.