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"Как в анекдоте": в ООН спутали флаги Австралии и Австрии
24 сентября 2021, 20:15 • 98 • Политика
Проблемы возникли только в русскоязычной версии портала
В социальных сетях обратили внимание на путаницу с государственными флагами Австралии и Австрии: при введении стран в алфавитном порядке можно заметить, что Австралийскому союзу присвоена госсимволика Австрии, и наоборот.
Оба государства давно являются членами Организации Объединенных Наций: Австралию приняли в состав ООН еще 1 декабря 1945 года, спустя несколько месяцев после основания всемирной организации (в октябре того же года). Через десять лет членство получила Австрия – 14 декабря 1955 года.
Путаницу можно обнаружить при введении стран в алфавитном порядке на официальном сайте ООН. Однако ошибка возникает лишь в русскоязычной версии – во всех остальных, используемых Организацией Объединенных Наций в качестве официальных, такая проблема отсутствует.
На ситуацию в ироничной форме отреагировал телеграм-канал "Министерство правды".
"На официальном сайте ООН каким-то образом смогли перепутать флаги Австрии и Австралии. Буквально как в анекдоте", – говорится в сообщении.
Напомним, популярный анекдот гласит, что тот, кто почуствовал себя глупым из-за пропуска своей остановки, может вспомнить, что в аэропорту Зальцбурга имеется информационное табло для тех, кто перепутал Австрию с Австралией.
В целом же допущенная организацией ошибка широко распространена: страны путают настолько часто, что одно время у туристам в Австралии стали продавать футболки с сувенирами со слоганом "В Австрии нет кенгуру".
В 2007 году такую же оговорку допустил экс-президент Соединенных Штатов Джордж Буш, обращаясь с благодарностью к австралийскому премьеру Джону Говарду за посещение последним "австрийских войск".
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